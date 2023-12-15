4人訂閱國安逃犯社交頻道被捕　湯家驊：金額越高辯解說服力越少

警方國安處日前拘捕4人，涉嫌透過網上訂閱者眾籌平台，資助在逃的羅冠聰和許智峯，涉違資助他人違反國家安全罪。 行會成員兼資深大律師湯家驊指，訂閱兩人頻道的人士是否屬犯罪，要視乎意圖是否支持兩人干犯國安法行為，而犯罪意圖要由法庭按常理推論。



湯家驊。（石恩彤攝）

他今早在電台節目中認為，若果訂閱涉及的金額相對少，向法庭辯解時可能較有說服力，但若果涉及的金額越多，例如每個月花數百元訂閱，辯解稱並非支持的說服力越小。他指，一般香港人訂閱娛樂串流平台，月費幾十元，而你用幾百元訂閱某頻道，而主理人在海外又一直從事危害國家安全的活動，確保招致嫌疑。

畀幾蚊仲說得過去，每個月畀幾百蚊，不是常人會做的事，會招惹嫌疑，無可厚非。 行政會議成員湯家驊

湯家驊勸籲，現時正在付費訂閱的市民停止訂閱，以免自招嫌疑。 他又指，在逃人士不應令仍在香港的人惹上嫌疑，不知不覺下墮下法網，應該關閉相關頻道。

另一方面，呢啲在外國繼續干犯國安法人士，若果係有正氣嘅、頂天立地嘅，咁咪一人做事一人當囉，點解要開一個頻道去令自己親友、自己嘅支持者招惹嫌疑呢？若果佢係正氣，應該刪咗呢啲頻道囉。 行政會議成員湯家驊

湯家驊又指單是觀看或談論一些社交平台，不涉犯法，但課金支持則另作別論。