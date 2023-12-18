公務員守則｜工會反對調薪幅度違規？　楊何蓓茵：不影響合法爭取

公務員事務局上周公布更新《公務員守則》諮詢稿，其中提到所有公務員不可以公務員身分批評任何政府政策，或支持其他人的反對意見，勞聯立法會議員周小松在今日（18日）在立法會公務員及資助機構員工事務委員會上舉例指，公務員工會若反對公務員薪酬調整幅度，會否構成違反《守則》。



公務員事務局局長楊何蓓茵則重申，討論調薪過程中，工會必然和資方即政府持不同意見，工會活動只要合符工會成立目的包括爭取薪酬褔利等，活動合符職工會條例和市民大眾能接受的形式和熱度，《守則》相關條文對工會沒有影響。但她提醒工會領導階層，個人就著非工會核心事務發表意見要特別小心。



楊何蓓茵又指，大部分公務員一直以來都秉持著守則的信念來執行工作，但過去有一小部分公務員可能沒有完全理解或曲解了現行守則的內容，導致其行為偏離公務員應具備的核心價值，因此當局需要重新制定一套清晰、完整且恰當的基本信念和操作準則，作為公務員行為的指南，以對他們的日常工作和決策起到指導作用。她指局方已就更新版守則會見職方代表解說內容，諮詢工作為期一個多月，公務員可在下月19日前提出意見。

陳振英關注阻礙特區政府施政活動含意

金融界立法會議員陳振英關注《守則》中阻礙特區政府施政活動的意思，問到如何培養公務員尋求突破；而私人機構會有團隊建設的活動，問到局方會否參考。

楊何蓓茵指一般恰當和理性表達意見應該不會被視為阻礙特區施政，阻礙政府施政的活動層出不窮，包括阻礙政府法定程序推行等，又澄清在虛擬世界包括呼籲網民做實際行動等已是行動。公務員培訓方面，她指很多職系要評估公務員是否有創新；團隊建設工作一直都有做，公務員學院有提供課程，另外日常工作方面都有助團隊建設。

顏汶羽關注未量化績效指標如何體現問責（盧翊銘攝）

顏汶羽：未量化績效指標如何問責？

《守則》指公共政策及服務未必能夠完全量化或以績效指標客觀量度，但公務員絕不能只着眼程序和投放資源，更要切實解決問題，注重成效，為市民謀福祉。民建聯立法會議員顔汶羽質疑，未能量化績效指標，當局又如何執行行政問責。楊何蓓茵回應指，每一級的上司對下屬做到的成績應該都心中有數，上司評核時亦不應過度寬鬆。