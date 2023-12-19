區議會｜履職機制訂80%出席率　01統計7名連任議員今屆已不達標

履職監察機制指引出爐，包括要求區議會會議每年出席率不得低於80%。《香港01》統計將會連任至下屆的區議員，今屆在區議會大會的出席率，發現有7人今屆已不達標，9人「踩界」剛好達到80%出席率。



當中，沙田區議會當然議員莫錦貴前年的出席率最低，只有40%。他解釋少開會是因為民主派議員發言「唔多啱聽，正常唔只呢個數」，承諾下屆出席率會達標。劉業強連續兩年出席率未達80％，他解釋因為疫情和區議會「大亂」影響，而且認為區議員不只是開會，惟未來會盡量「抽時間做好佢」。



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麥美娟對區議員充滿期望「唔好諗人哋未上任先犯校規」

民政及青年事務局局長麥美娟昨天（18日）為候任區議員上「培訓班」，會上公布履職監察機制制度指引及區議會常規，包括區議會會議每年出席率不得低於80%。麥美娟會後被問到會否預計會有區議員違反指引，麥美娟說對新一屆區議員充滿期望，笑稱：「佢哋都未上任，唔好諗人哋未上任先犯校規」。

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《香港01》統計7名連任下屆議員 今屆不達80%出席率

《香港01》統計下屆將會連任的區議員，今屆在區議會大會的出席率發現有7人今屆已不達標，包括鄧鎔耀、李冠洪、温和達、李國鳳、侯志強、莫錦貴和劉業強，當中5人都是來自鄉事委員會的當然議員，其餘2人下屆是地區委員會界別。出席率最低的是沙田區議會當然議員莫錦貴，會期首兩年都不達標，2021年只有40%，至民主派宣誓風波多人辭職後，莫錦貴的出席率才回升至80%，以下屆的標準仍屬「踩界」。

身兼行政會議成員、立法會議員，以及屯門區議會當然議員，俗稱「三料議員」的劉業強於現屆區議會四年任期，其中有兩年的出席率都達不到新標準80%，分別是2020年區議會大會出席率71%；2021年區議會大會出席率75%。至於2022年區議會大會出席率「踩界」80%達標。

劉業強。(盧翊銘攝／資料相片)

劉業強：區議員不只是開會 會盡量抽時間出席

劉業強回覆《香港01》查詢時解釋自己出席率未達80%，是因為現屆區議會碰上疫情，和區議會「大亂」影響運作，未來會盡量抽時間出席區議會會議，又認為區議員不只是開會，自己有其他工作，例如接觸市民和約見政府部門，亦曾在立法會和行政會議層面上反映地區問題，明白新一屆區議會有新指標，「會盡力做好佢」。

沙田區議會當然議員莫錦貴。(鄭榕笛攝)

莫錦貴前年出席率40% 稱當時開會「唔多啱聽嘅嘢多」

沙田區議會當然議員莫錦貴回覆《香港01》查詢回應出席率最低，他解釋少開會因為議會中以民主派議員佔多數，「嗰時因為啲唔多啱聽嘅嘢多，正常唔只呢個數，初初勤力開，之後被人喝倒采」，他承諾下屆出席率會達標，相信履職監察機制對他無壓力。

《香港01》統計9名連任下屆區議員 今屆出席率「踩界」

另外，《香港01》統計有9名連任至下屆的區議員，今屆區議會大會出席率「踩界」剛好80%，分別是龐智笙、陳耀雄、何坤洲、何華漢、梁婉婷、黃漢權、林港坤、張美雄、陳志榮。

▼出席率「踩界」議員名單▼



觀塘區議會

龐智笙（下屆為觀塘東南選區議員）出席率80% (1/1/2023 – 30/09/2023)

陳耀雄（下屆為委任議員）出席率80% (1/1/2023 – 30/09/2023)

深水埗區議會

何坤洲（下屆為深水埗西區議員）出席率80% (1/1/2023-30/9/2023)

九龍城區議會

何華漢（下屆為委任議員）出席率80% (01/01/2022-31/12/2022)

梁婉婷（下屆為地區委員會界別區議員）80% (01/01/2022-31/12/2022)

離島區議會

黃漢權（下屆為當然議員）出席率80% (1/1/2023 – 16/10/2023)

沙田區議會

莫錦貴（下屆為當然議員）出席率80% (1/1/2022 – 31/12/2022)

莫錦貴（下屆為當然議員）出席率80% (1/1/2023 – 30/9/2023)

林港坤（下屆為委任議員）出席率80% (1/1/2021 – 31/12/2021)

林港坤（下屆為委任議員）出席率80% (1/1/2022 – 31/12/2022)

西貢區議會

張美雄（下屆為地區委員會界別區議員）出席率80% (1.1.2023 - 30.09.2023)

葵青區議會

陳志榮（下屆為當然議員）出席率80% (1/1/2022 – 31/12/2022)

陳志榮（下屆為當然議員）出席率80% (1/1/2023 – 30/9/2023)

屯門區議會

劉業強（下屆為當然議員）出席率80% (1/1/2022 – 31/12/2022)

▼出席率不足議員名單▼



元朗區議會

鄧鎔耀（下屆為地區委員會界別區議員 ）出席率75% (1/1/2023 – 30/9/2023)

鄧鎔耀（下屆為地區委員會界別區議員 ）出席率75% (1/1/2022 – 31/12/2022)

北區區議會

李冠洪（下屆為當然議員）出席率75% (2023年1月1日至9月30日)

温和達（下屆為地區委員會界別區議員 ）出席率75% (2023年1月1日至9月30日)

温和達（下屆為地區委員會界別區議員 ）出席率75% (2022年1月1日至12月31日)

李國鳳（下屆為當然議員）出席率75% (2022年1月1日至12月31日)

李國鳳（下屆為當然議員）出席率75% (2020年1月1日 至 12月31日)

侯志強（下屆為當然議員）出席率66.67% (2021年1月1日至12月31日)

沙田區議會

莫錦貴（下屆為當然議員）出席率77.78% (1/1/2020 – 31/12/2020)

莫錦貴（下屆為當然議員）出席率40% (1/1/2021 – 31/12/2021)

屯門區議會

劉業強（下屆為當然議員）出席率75% (1/1/2021 – 31/12/2021)

劉業強（下屆為當然議員）出席率75% (1/1/2020 – 31/12/2020)