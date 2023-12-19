直播｜署理特首陳國基行會前見記者　李家超述職安排成焦點

行政長官李家超昨日（18日）在北京向國家領導人述職。國家主席習近平在國務院總理李強陪同下一起接見，是回歸以來國家主席和總理首次一齊接見述職的香港特首。習近平讚揚過去一年特區政府敢於擔當，善作善成，堅定維護國家安全，順利完成區議會換屆選舉，對李家超和特區政府的工作充分肯定。署理特首陳國基出席行會前見記者，預料會觸及李家超述職安排，《香港01》全程直播。



過去港澳特首到北京述職，一貫安排是國家主席和國務院總理分別接見，通常是總理先接見特首聽取述職，之後國家主席再接見特首。但今次卻是習近平，在總理李強等多名中央領導人一起聽取李家超述職。

習近平歡迎李家超來北京述職，讚揚他一年來帶領特區政府敢於擔當，善作善成，堅定維護國家安全，重塑香港區議會制度，順利完成區議會換屆選舉，中央對他和特區政府的工作充分肯定。 習近平又指，中央長期堅持一國兩制方針不會變，保持香港資本主義制度和生活方式長期不變，全面落實愛國者治港原則，全力支持行政長官，特別是和特區政府團結帶領社會各界，鞏固提升香港國際金融中心、航運中心、貿易中心地位，推動香港實現更好發展，「對香港的光明前景充滿信心」。

全國港澳研究會顧問劉兆佳接受《香港01》訪問時分析，安排是想更加突出習近平和中國共產黨在港澳事務上的領導地位。今次身兼中共中央港澳工作領導小組副組長的統戰部部長石泰峰及政法委書記陳文清，都參與特首述職，反映中央仍重視國家安全。對於習近平提到「順利完成」區議會換屆選舉，劉兆佳認為「好難講滿唔滿意（投票率27.54%）」，只能說目前環境下已不錯。