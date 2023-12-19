陳國基行會前見記者　西隧收錯錢涉人為干預系統　警方調查

署理特首陳國基出席行會前見記者，主動提到西隧昨天（18日）收錯錢，初步調查有人干預電腦系統，已請警方介入調查，若發現違法行為會嚴懲。陳國基表示西隧收錯錢跟以往政府電腦系統故障不同，「我哋發覺有人初步懷疑無合理原因入咗去干預咗部電腦，我相信呢個唔係電腦系統問題」，會被檢控和嚴懲蓄意破壞、製造事端的人士。



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西隧收錯錢退款安排基本做妥 已向3400架次車退錢

三隧分流分時段收費首個工作天（18日），西隧早上約10時系統用了舊收費表，有4700架車次收多了隧道費，一小時後回復正常。陳國基表示，三隧過海分時段收費後，整體過海交通大致暢順，經視察和司機了解後，認為達到分流效果，整體情況不錯。

他主動提到西隧昨天早上大約10時至11時，西隧部分隧道收費曾經一度出現錯誤，運輸署隨即向隧道服務商跟進，據初步調查所得，原本正常運作的收費表，因為有人為錯誤，更換了舊有的收費表，因而導致多收隧道費的問題。他稱，有4700架車次受影響，隧道公司已向3400架次車輛的司機退回費用，其餘1300架次車輛因為尚未繳費，所以不受影響，形容退款安排基本上已完全做妥。

疑有人干預電腦系統致收費出錯 交警方調查

陳國基表示，政府高度關注事件，隨即要求調查人為錯誤所謂何事，「初步調查懷疑有人干預電腦系統，令到收費出錯」，已經請警方主動介入調查，若發現有人違法一定嚴懲。

「逢親政府系統都有問題」觀感 陳國基：今次非系統問題

被問到由區議會電子選民登記冊系統、到SmartPLAY 康體通都出現故障，會否一直給予市民感覺逢政府電子系統就有問題，如何改善問題，陳國基表示西隧收錯錢跟以往有很大不同，因為今次不是電腦系統出錯，「我哋發覺係有人，我哋初步懷疑無合理原因入咗去去干預咗部電腦，而導致到有呢個情況，我相信呢個唔係電腦系統問題，人為問題究竟點解咁做法呢，我哋要留返警方調查」，如有人蓄意破壞，想製造事端的話的，一定是違法行為，一旦有證據證明屬實，有關人士將會被檢控和嚴懲。

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470名區議員誕生，政府已開展新一屆區議會上任籌備工作，陳國基表示昨日（18日）他到北區社區會堂為候任區議員講解地區治理理念和架構，談及區議會功能定位、區議員責任。他指培訓班強調必須將國家安全放在首位，貫徹非政權性諮詢組織，表示沒有國家安全，發展經濟民生淪為空談。

他指，要通過區議會做好解說工作，要做好治理工作，提升市民安全感、幸福感。18區民政專員作為主席，會為當區候任區議員培訓、召開預備會議，介紹區議會指引等，希望能讓候任區議員明白政府、市民對其的期望。下年一月一日會有宣誓儀式，民政及青年事務局局長麥美娟監誓。

被問到委任區議員日常職務較多，是否能完全遵從履職監察指引，包括出席大會至少要達到80%的要求，陳國基說2019年區議員「根本沒有開會」，妨礙會議，導致區議會運作不到，所以今次要訂規矩出來，所有區議員都要遵從，引述昨日有候任區議員指沒有壓力，因為正常的區議員要多見市民，應該開會，要有應有的態度和行為準則，相信對服務市民來說這準則很正常，相信對於絕大部份選出的愛國愛港區議員沒有壓力。

對於區議員地區工作有問題時，政府會如何幫助，陳國基指民政專員作為主席，區議員有問題可以問，如果需要個案反映給政府部門，都可以靠主席，主席亦可向區議員解釋政府政策，由區議員再解釋給市民。

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被問到社區客廳會否出現供不應求？陳國基指社區客廳是好的安排，深水埗的社區客廳可以惠及500個家庭及8萬人，他視察時認為學生做功課的環境都光猛、寬敞，而學生的媽媽都可以先放鬆，學生可以自己玩。他表示社區客廳是希望劏房變成睡房，有需要人士平日都可以到社區客廳，再次多謝信和集團免費租出。

陳國基希望其他企業都借出地方，目標每一區都有社區客廳，他明白500個家庭未必滿足到需求，但希望企業、有錢的商人可以幫助，本屆政府提出精準扶貧，包括「共創明『Teen』計劃」、課後託管，稱宜居城市不只是中層市民、有錢市民生活得好，基層都要生活得好。

2023年12月19日，地震傷者被送至甘肅省臨夏回族自治州積石山縣民眾醫院。 （新華社）

甘肅積石山縣6.2級地震，陳國基致以慰問，表示賑災基金諮詢委員會會密切留意，會盡快啟動基金提供援助，救災刻不容緩。政府會聯同賑災基金諮詢委員會開會，至今入境處未收到當地港人求助。陳國基臨離開前，被問及會否就甘肅地震派救援隊，他指要與內地討論，有需要會幫助。