三隧分流｜西隧收錯錢非系統問題　陳國基：有人疑干預電腦將嚴懲

三隧分流分時段收費實施首個工作天，西隧一度用錯舊收費表收錢，4700架車輛被收多隧道費。署理行政長官陳國基今日（19日）表示，初步懷疑有人無合理原因干預電腦系統，已經請警方介入，「呢個唔係電腦系統問題，人為問題究竟點解咁做法呢，我哋要留返警方調查」，如有人蓄意破壞製造事端，將會被檢控和嚴懲。



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西隧收錯錢疑因有人干預系統 警方介入調查

西隧昨日（18日）早上10時2分至11時4分錯用舊「633」收費表，導致4,700架車輛被收多隧道費。運輸署就事件致歉，強調並非系統有問題，並稱人為錯誤「係唔預期出現」。

事隔一天，陳國基出席行政會議前見記者，主動提及西隧收錯錢問題，他表示據初步調查所得，原本正常運作的收費表，因為有人為錯誤，更換了舊有的收費表，因而導致多收隧道費的問題，政府高度關注事件，隨即要求調查人為錯誤所謂何事，「初步調查懷疑有人干預電腦系統，令到收費出錯」，已經請警方主動介入調查，若發現有人違法一定嚴懲。

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電子系統屢次出錯 陳國基：今次唔係電腦系統問題

被問到由區議會電子選民登記冊系統、到SmartPLAY 康體通都出現故障，會否一直給予市民感覺逢政府電子系統就有問題，如何改善問題，陳國基表示西隧收錯錢跟以往有很大不同，因為今次不是電腦系統出錯，「我哋發覺係有人，我哋初步懷疑無合理原因入咗去去干預咗部電腦，而導致到有呢個情況，我相信呢個唔係電腦系統問題，人為問題究竟點解咁做法呢，我哋要留返警方調查」，如有人蓄意破壞，想製造事端的話的，一定是違法行為，一旦有證據證明屬實，有關人士將會被檢控和嚴懲。

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3400架次車輛已退錢 其餘尚未繳費不受影響

他稱，今次有4700架車次受影響，隧道公司已向3400架次車輛的司機退回費用，其餘1300架次車輛因為尚未繳費，所以不受影響，形容退款安排基本上已完全做妥。