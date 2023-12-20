特首述職｜李家超啟程返港　離京前晤發改委商融入國家發展大局

行政長官李家超完成北京述職行程，啟程返港。他今日（20日）拜訪國家發展和改革委員會，與黨組書記、主任鄭柵潔會面，就香港融入國家發展大局的各項工作交換意見。李家超稱會全力鞏固和發展「十四五」規劃下的八大中心定位、推動北部都會區發展，深度對接大灣區整體規劃，他感謝發改委支持特區政府推展相關工作。



李家超（右）今日（十二月二十日）在北京與國家發展和改革委員會黨組書記、主任鄭柵潔（左）會面（政府新聞處）

李家超表示，特區政府全力鞏固和持續發展香港在「十四五」規劃下的「八大中心」定位，確保香港的競爭力和經濟持續發展，包括發展「總部經濟」，開拓國內國際雙循環所帶來的龐大機遇；鞏固和發揮金融服務優勢和擴大與內地金融巿場的互聯互通；拓展全球經貿網絡和推展區域合作；推進《香港創新科技發展藍圖》，以產業導向為原則，推進「新型工業化」；全力推動文化創意產業的發展，發揮香港作為中外文化藝術交流中心的優勢等。

他又指，推出《北部都會區行動綱領》，以「產業帶動」為主軸，深度對接大灣區整體規劃，將促進香港與其他大灣區城市更緊密的合作，為香港提供強大的發展動能。特區政府全力支持中央公布的《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》，並將與深圳市政府共同推進港深兩個園區的協同效應，優勢互補。

國家主席習近平在國務院總理李強陪同下，於星期一（18日）聽取李家超述職，是回歸以來國家主席和總理首次同場見述職的香港特首。除了習近平和李強之外，出席的還包括另外兩位政治局常委蔡奇和丁薛祥，及兩名政治局委員石泰峰和陳少清。

習近平讚揚過去一年特區政府敢於擔當，善作善成，堅定維護國家安全，重塑香港區議會制度，順利完成區議會換屆選舉，對李家超和特區政府的工作充分肯定。他又說，中央長期堅持一國兩制方針不變，全力支持行政長官和特區政府團結帶領社會各界，抓住國家發展帶來的歷史機遇，推動香港實現更好發展，對香港的光明前景充滿信心。

李家超後來向記者稱，已向習近平匯報經濟、政治及社會整體情況，包括五大重點，其中一項為基本港《基本法》23條立法工作。

向國家領導人述職翌日、 即昨日（19日），他開始在北京拜訪不同中央部委的行程，他先與科技部部長陰和俊會面。