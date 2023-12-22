夏寶龍：完成23條立法將國安「短板」盡快補上　破除利益固化藩籬

全國港澳研究會成立十周年慶祝大會今日（22日）在北京舉行，中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍出席並致辭，指出要堅定維護國家安全和香港社會穩定，進一步築牢安全穩定的屏障，支持配合港府完成《基本法》第23條本地立法，齊心協力把香港本地維護國家安全的這塊「短板」盡快補上，並指愛國愛港是香港的主旋律，是香港最鮮明的底色。



夏寶龍對全體候任區議員發表講話。（港澳辦圖片）

港澳辦網頁在研討會結束後，也有發出夏寶龍出席研究會的新聞稿，指夏寶龍對全國港澳研究會成立十年來爲「一國兩制」成功實踐作出的貢獻給予充分肯定，就學習貫徹習近平主席聽取香港、澳門特别行政區行政長官述職時的重要講話精神，如何以實際行動诠釋愛國愛港、奮力譜寫「一國兩制」實踐新篇章進行深入闡述。

夏寶龍：區議會選舉順利舉行 特區要破除利益固化藩籬

夏寶龍表示，區議會選舉順利舉行，標誌着香港新選舉制度全面付諸實施，全面落實愛國者治港已經有了堅實制度保障，要把愛國愛港的滿腔熱情轉化爲實際行動，把愛國者治港的制度優勢轉化爲治理效能。

他指，區議會作爲參與香港基層治理的重要組成部分，應以紮根基層、服務社區的實際行動展現愛國愛港新氣象。全新的區議會，要有一個全新的開始，香港需要一個真正爲香港市民服務的區議會。區議員作爲特别行政區政府施政的助手、市民解決問題的幫手，要做好上情下達、下情上報，發揮好特區政府和居民之間的橋樑紐帶作用，把精力放在服務居民上，把社區居民的大事小情放在心上，了解他們的急難愁盼，幫助解決日常實際問題，用點點滴滴的實際行動來回報廣大居民的信任和支持。

夏寶龍續指，愛國愛港是香港同胞的光榮傳統，是「一國兩制」實踐行穩緻遠的重要基礎。特别行政區政府及管治團隊承擔着治理香港的主體責任，應以維護香港繁榮穩定、切實改善民生的實際行動展現愛國愛港新氣象，相信特别行政區政府一定會敢于擔當、善作善成，把有爲政府和高效市場更好結合起來，破除利益固化藩籬，着力破解經濟社會深層次矛盾和問題，充分釋放香港社會蘊藏的巨大創造力和發展活力。

夏寶龍。（港澳辦圖片）

在整體利益面前 個人、組織都是小利益

夏寶龍又指，在國家利益、民族大義、香港整體利益面前，任何個人、企業、學校、單位、組織的利益都是小利益，要服從國家、民族、香港的大利益。他表示，建設更加美好的香港、過上更加美好的生活，是全體香港人民的共同心願，是香港社會的最大共識。要用實實在在的愛國愛港行動，團結一心建設更加美好的香港。各階層、各界别、各方面要繼續發揚包容共濟、求同存異、自強不息、善拼敢赢的優良傳統，全力支持行政長官和特别行政區政府敢做事、能做事、做成事，把施政藍圖變爲生動現實。

要完成23條本地立法 構建支持「一國兩制」統一戰線

最後，夏寶龍提到，要堅定維護國家安全和香港社會穩定，進一步築牢安全穩定的屏障，支持配合特區政府完成《基本法》第23條本地立法，齊心協力把香港本地維護國家安全的這塊「短板」盡快補上，讓香港輕裝上陣，集中精力拼經濟、拼發展；要講好一國兩制成功實踐的故事，構建更加廣泛的國内外支持「一國兩制」的統一戰線。