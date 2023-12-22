鄧中華：夏寶龍提出明確要求　各界要有實在行動　非停留在口頭上

中共中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍今日（22日）在全國港澳研究會成立十周年慶祝大會致辭，既提出對新一屆區議員的期望及期望本港盡快完成《基本法》23條立法，補國安短版，又重申國家主席習近平去年七月一日破除利益固化藩籬，着力破解經濟社會深層次矛盾和問題。全國港澳研究會會長鄧中華在會後表示，夏寶龍對各界提出非常明確和針對性希望，各界要有實實在在的行動，而不是停留在口頭上。



鄧中華。（全國港澳研究會圖片）

鄧中華：夏寶龍提出明確、針對性的希望

鄧中華指，夏寶龍認為本港走向由治及興的新階段，要繼續弘揚愛國愛港優良傳統，並一定要有新的表現。對於夏寶龍對特區政府及公務員、政團社團、區議會、工商界、市民和青年，提出非常明確和針對性希望，認為是致辭的中心思想、是能否做到愛國愛港的衡量標準。

劉兆佳：要有膽色的做法 譚耀宗：團結可攻破困難

研究會顧問劉兆佳指出，夏寶龍致辭的核心要求，是香港在特區政府帶領下，各界團結一致，用創新和有膽色的做法，推進香港發展和維持穩定。此外，他指出夏寶龍過往甚少提及區議會、工商界，故認為如區議會工作做得好，同時工商界負起社會責任，有助本港團結、照顧大眾和弱勢社群，以致社會更穩定，團結基礎更雄厚。

研究會副會長譚耀宗認為，香港已經完善選舉制度，這時候夏寶龍講話及提出看法、要求、任務，是認為現在已經出現愛國愛港新氣象，各界要團結一齊，團結可以攻破任務的困難。