官員、政黨回應夏寶龍演辭多談區議員工作、23條　 避談真重點？

全國港澳研究會今日(22日）在北京舉行成立10周年研討會，港澳辦主任夏寶龍發表重要講話，重點在於在新的區議會產生後，已全面落實「愛國者治港」，如今香港進入新階段，他點名上至政府管治團隊至每一名市民，要把愛國愛港的滿腔熱情轉化為實際行動，把「愛國者治港」的制度優勢轉化為治理效能；並申國家主席習近平去年七月一日訪港時的講話，強調要破除利益固化藩籬，着力破解經濟社會深層次矛盾和問題。



但觀乎政府高層和本港主要政黨的回應，普遍側重於未來與政府的合作關係、新一屆區議員工作、和支持盡快就《基本法》23條立法補國安短板之上，反而沒有觸及重點：即新階段下，如何踐行愛國愛港及具體方法。



李家超在社交平台發文，集中論及區議會未來工作（李家超FB圖片）

以特首李家超為例，他在社交平台發文指：「《基本法》明確規定區議會的定位是非政權性的區域諮詢和服務組織，新一屆區議會重歸本質，是完善地區治理的重要一環。我期望區議員必須清楚認識「愛國者治港」的新形勢、新任務和新要求，深入了解他們應擔當的角色和社會的期望，開展地區工作，配合政府施政，使政府政策可以落實到地區。」

其貼文雖有「愛國者治港」新形勢等字眼，但未有具體交代在完成區議會選舉，確立「愛國者治港」制度後，管治團隊如何把愛國愛港的滿腔熱情轉化為實際行動，把「愛國者治港」的制度優勢轉化為治理效能的部署。同時，也未有觸及破除利益固化藩籬，着力破解經濟社會深層次矛盾和問題。

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政務司司長陳國基雖有提及夏寶龍囑咐各界，包括不同政黨、社團、工商界和市民，要大局為重，有時不要計較「小我」的利益，一定要以香港和國家的「大我」作為考慮點。但他也沒有觸及各階層應如何踐行愛國愛港。

至於其他多名局長在社交平台上的發文，也集中談及日後與區議會的合作，承諾會加強與區議會的溝通，普遍沒有談及破除利益固化藩籬等。

主要政黨只聚焦在區議員（黃浩謙攝）

政黨回應集中區議員工作和23條立法

而本港主要政黨同樣是沒有觸及既得利益、深層次矛盾或未來如何具體踐行「愛國者治港」的新階段，主要是回應區議員未來的工作及政黨與政府的合作關係，或《基本法》23條立法。

最大建制政黨民建聯稱，會對夏寶龍的演辭銘記於心，將繼續以香港和國家的整體利益為重，全力跟反中亂港分子作鬥爭，全力支援政府依法施政及發揮凝聚各方的力量；謹記夏寶龍的要求，全力支持及配合特區政府完成《基本法》23條立法，補好維護國家安全這塊「短板」。該黨的區議員會做好上情下達、下情上報的工作，發揮好作為政府和居民之間的橋樑紐帶作用。

另一傳統建制政黨工聯會承諾一如既往務實有為，新任區議員及服務團隊定必按照夏寶龍的鼓勵和要求，盡責履職為人民服務，將地區治理工作做好。工聯會以新時代工運理念，團结社會各界，協助政府施政，敢做事、能做事、做成事，一起把施政藍圖變為生動現實。

經民聯則稱將深入學習有關講話精神，以實際行動回應中央的要求，充分發揮工商專業優勢，憑藉發展經濟化解深層次民生難題。經民聯的區議員將會深入學習「愛國者治港」的新形勢、新任務和新要求，發揮好政府與社區的溝通橋樑，成為解決社區大小難題的好幫手。

自由黨則指國家從不放棄香港，特別是過去的新冠疫情期間，中央多次向特區伸出援手，為特區政府及全港市民提供了源源不絕的支持，展現血濃於水的關連。自由黨所有區議員必定會牢記夏寶龍的重要講話內容，在新一屆區議會上與其他區議員衷誠合作，做到「一加一大於二」的效果。

新民黨承諾會確切履行應有職責，未來協助特區政府有效施政。而該黨多位即將履新的區議員，會深刻思考及領會中央政府要求區議員未來需要配合政府，會從地區層面了解全港多區居民的確切需要，作為政府與民間的橋樑。

林定國在社交平台發文指夏寶龍發言的重點正是愛國愛港，值得各界深思（林定國FB截圖）

林定國：要思考如何把愛國愛港付諸行動

唯有律政司司長林定國指出，夏寶龍就愛國愛港這議題發表的重要講話，值得大家深思。

愛國愛港不是口號、不是虛無飄渺的概念。愛國愛港者，必然真心維護國家主權、安全、發展利益；尊重維護國家的根本制度和香港特區的憲制秩序; 全力維護香港的繁榮穩定。愛國愛港不能留於空談，必須通過實踐證明。 律政司司長林定國

林定國又指，每位自命愛國愛港者，都必須按照自己在社會上擔當的角色、身處的時代背景細心思考，如何以實際行動體現愛國愛港情懷，並付諸行動。

同樣被夏寶龍點名要與政府良性互動的立法會，主席梁君彥的回應指，區議會過去因政治內耗無法有效運作，新一屆區議會運作將重回理性務實的正軌。他表示立法會定必在政策和立法層面，聯同區議會在地區管理諮詢層面，協助特區政府治理好香港，期望立法會與行政機關和區議會不斷深化交流，再創佳績。