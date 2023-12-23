直播｜李家超逛廟街夜市、西九聖誕市集掃街　商販均指生意好

為期5個月的廟街夜繽紛早前開鑼，首晚已經人頭湧湧。行政長官李家超在文化體育及旅遊局局長楊潤雄陪同下逛廟街，之後到西九市集，了解生意情況並光顧攤檔。



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李家超在下午4時半到達廟街，沿途與檔販談話，並向市民揮手。有檔販指生意不錯，「無諗到咁多人」，夜晚6時後會很多人，已經請了幾個兼職幫手。李家超即場以30元購買小食，即場食用，並祝福商販生意好。

李家超先後來到賣龍鬚糖、糖蔥餅等懷舊小食的檔口、糕品檔口、尼泊爾和印尼美食檔口，以及土耳其咖啡檔口。

沿途不少商販都說生意好，李家超表示廟街是香港的品牌，旅客很欣賞，他希望能「搞多啲」，又指今次落區要「一路行、一路試，特別係平日少食嗰啲。」

李家超在土耳其咖啡檔口以英語和檔主談話，問到生意情況，又說土耳其咖啡「好好飲、好特別，同傳統咖啡不一樣」。之後就到售賣糕點的檔口，即場食了芝麻卷，又買了紅豆糕等共60元，檔主指生意很好，「成日都唔夠賣」。

▼重温首日人頭湧湧情況▼



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李家超逛完廟街後，乘車轉到西九聖誕市集，繼續了解市集檔口的經營情況。串燒檔販表示是第一次擺檔「試吓」，生意還好，工作空間及配套足夠。李家超則即場試食，該檔出售的四川辣椒醬是檔主自製，李家超說：「中辣我都得，但小辣可以食多啲。」

李家超再到出售酒的檔口，以英語與檔主談話，對方指生意很好，李家超即場試飲熱紅酒，並說：「我相信明天（平安夜）生意會更繁忙。」他指熱紅酒不錯，有點嗆口，以前聖誕節經常飲，「有重回以前聖誕派對的感覺。」

之前李家超坐下，與幾名年輕人談話，指場地「整咗幾個禮拜」，青年則指很有聖誕氣氛。