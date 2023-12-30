北上消費｜增設陸路離境稅？　劉國勳反對：政府兩次提出都擱置

全面通關後大批港人北上消費，聖誕新年假期人潮湧入深圳，甚至影響本地消費市道。有意見提出增設陸路離境稅，向北上離境人士徵收費用，但民建聯立法會議員劉國勳認為反對聲音大，最終會和前兩次提出徵稅一樣，最後要擱置。



今年聖誕，不少港人一家大小趁假期北上遊玩渡過佳節,地鐵站人潮洶湧。（資料圖片/黃浩謙攝）

1999、2003年兩度提出 均遇反對而擱置

回歸前後港元兌人民幣與現在相反，港元「貴過」人民幣，港人到深圳「好抵玩」，大批港人北上。劉國勳說，當時北區商店十室九空，政府在1999年提出徵收海陸離境稅以增加庫房收入。到了2003年開放自由行，北區水貨客問題嚴重，又再次提出增設邊境建設稅以遏止水貨活動。劉國勳指，兩次試圖增稅都因為反對聲音而擱置，相信如果今次再次推動，結果亦會一樣。

深圳的山姆超市近來受到港人追捧。（黃文琪攝）

主張增加本地吸引力 而非增設北上的阻力

至於市民蜂擁北上的情況如何是好？劉國勳說，讀大學時的研究課題就是「港人北上消費」，之後在北區服務亦面對水貨客問題，他的結論是，不應透過增稅來阻港人北上，而是要加強香港發展來吸引內地人南下。

劉國勳認為，需要思考如何讓香港重拾吸引力，應透過發展帶來新的優質景點和體驗，來吸引外來遊客訪港，以及吸引本地人假日留港，從而提振各行各業。他說，期北部都會區發展口岸商貿和藍綠康樂旅遊生態，令香港保持長期競爭力。