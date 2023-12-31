迎2024年｜李家超稱香港迎來大好發展時機　為新一年提四點寄望

李家超今日（31日）、除夕在報章撰文，回顧疫後復常、急起直追的今年，又為明年2024年提出四點寄望，包括堅持貫徹「一國兩制」，持續維護國家安全；堅持完善治理體系，持續提升治理效能；堅持排解民生憂難，持續增強發展動能；及堅持鞏固既有優勢，持續融入國家發展。



李家超說：「今天的香港，已經迎來由治及興的大好發展時機……2024年將是全力拼經濟、加速謀發展、積極惠民生的一年。」



李家超今日（31日）、除夕在報章撰文，回顧疫後復常、急起直追的今年，又為明年提出四點寄望。（資料圖片／盧翊銘攝）

李家超在《紫荊》雜誌撰文，回顧今年港府的工作，又提到早前在北京向國家主席習近平述職時，匯報了香港在經濟、政治和社會上的整體情況，感謝習近平對他和特區政府的工作充分肯定和支持。

料明年完成《基本法》23條立法 聯合國安法維護國安

李家超展望來年有四點寄望。

首先，堅持貫徹「一國兩制」，持續維護國家安全。李家超指，政府正全力準備2024年完成《基本法》第23條本地立法，使有關法律與《香港國安法》聯合起來，成為有效維護國家安全的法律系統。

其次，堅持完善治理體系，持續提升治理效能。李家超指，港府將落實與港區全國人大代表和港區全國政協委員的恆常交流機制，吸納各愛國愛港代表委員對特區施政的寶貴意見。

他又提到新一屆區議會將於明日（1月1日）投入運作，期望在新一屆區議會擔任各區議會主席的民政事務專員，更好地協調區議會、三個地區委員會和「關愛隊」，更好服務社區，回應市民所需。

再者，堅持排解民生憂難，持續增強發展動能。他指港府積極落實針對公營房屋供應的提量、提速、提效、提質措施，包括：公屋平均輪候時間由高峰約6年回落、綜合輪候時間逐步向2026/27年度降至4.5年的目標邁進、分階段提早落成部分公屋單位讓申請者提早上樓、迅速啟動「簡約公屋」項目令約2,100個單位可於2024-25年度落成等。

最後，堅持鞏固既有優勢，持續融入國家發展。

李家超：香港迎來由治及興的大好發展時機

李家超說：「居安思危，思則有備，有備無患。善為政者，弊則補之，決則塞之」，他認為今天的香港，已經迎來由治及興的大好發展時機，更搭上了國家新一輪發展的快車，著港人要把握時機，轉危為機，創造商機。