2024年｜提兩目標　李家超：香港更勝從前　陳國基：4個「心」

踏入新一年，行政長官李家超今早（1日）在社交平台發放短片，展望2024年，特區政府會推展兩大目標，分別是增強發展動能，搞活香港經濟及改善民生。他指，完善地區治理體系後，第七屆區議會今天開始投入服務，將能更好凝聚社區力量，搞好民生。



他相信，只要社會各界同心合力，2024年的香港一定更勝從前，在國際舞台上變得更耀眼奪目！



此外，多名政府官員也在元旦日，在社交平台上發放總結去年，展望新一年的帖文。



李家超在元旦日發放短片，提出今年2大目標（李家超FB短片截圖）

他又指，2023年，香港走上「由亂到治」邁向「由治及興」的新征程。 去年今日，他提出兩個目標——帶領香港走出疫情困擾和全力落實《施政報告》措施，都已經做到了。

而政務司司長陳國基也在社交平台發文，指2023年是意義重大的一年，香港成功擺脫新冠疫情困局，並踏上全面復常、由治及興的新征程。總的來說，他會用四個「心」字回望成果、展望未來。

他所指的四個「心」字，分別是決心、信心、齊心和民心。他指決心堅定，維護國家安全，全力落實《香港國安法》，社會大致穩定。港府着力發展經濟、改善民生，同時居安思危，時刻警惕和防範「軟對抗」的破壞力量。

陳國基：備好「良藥」今年完成23條立法

他指，維護國安將繼續是頭等任務。新一年，既會備好「良藥」，在今年內完成《基本法》第二十三條立法工作，聯合《香港國安法》更有效防範、制止和懲治危害國安的行為和活動；亦會增強自身「免疫系統」，通過由他領導的「憲法和基本法推廣督導委員會」下新設的「愛國主義教育工作小組」，協調政府與各界做好愛國主義教育工作。

而信心是指信心十足，從世界各地「搶人才」，連同本地培育的人才並駕齊驅，增強香港發展動能。齊心則指過去一年，政、商、民齊心一致，落實多個精準扶貧項目，惠澤基層社群。民心是指以民心為本，完善地區治理。特區政府既成立分別由他和政務司副司長主持的「地區治理領導委員會」和「地區治理專組」，發揮頂層督導協調，確保地區「老、大、難」問題得以有效梳理；亦在全港十八區組建450多支「關愛隊」，走到社區前線，以實際行動回應居民所需。

楊何蓓茵也發文指公務員團隊在新一年會精益求精（楊何蓓茵Fb圖片）

楊何蓓茵：繼續做好「兩個加強」

而公務員事務局局長楊何蓓茵也指，踏入2024年，公務員事務局會致力竭誠為民服務，做好更新《公務員守則》諮詢稿相關工作，同時繼續做好「兩個加強」，一是加強全體公務員的培訓，提升愛國精神和國安意識，二是加強力度「說好公務員故事」，希望市民更了解公務員的工作，並藉此吸引更多優秀人才加入公務員團隊，為市民提供專業及優質服務。

她又指，今日亦是新一屆區議會共470名區議員履新大日子。地區治理工作的有效推展，其中一個關鍵要素是參與地區治理的公務員同事，能與18區區議會保持良性互動。希望大家可以坦誠溝通，「有來有往」，妥善解決地區問題，共同促進地區發展。