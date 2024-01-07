政府平台系統頻故障　孫東：向市民致以歉意　正深刻總結經驗改進

政府平台系統時有故障，近期例子有康文署租場系統SmartPlay康體通，創新科技及工業局局長孫東承認部分電子系統服務不順暢，對市民帶來一定程度的困擾，「政府對此向市民致以歉意」，稱今後會盡量把工作做得更好，強調政府推出數字政策，善用科技提供服務的目標不會減退，不會辜負市民的期望。



孫東（中）高度關注過去半年多，部分電子服務不順暢的情況。（商台相片）

孫東高度關注電子服務不順暢 深刻總結經驗改進

孫東今天（7日）在一個電台節目上，被問到康文署耗資5億元開發的SmartPlay康體通頻出問題，以至區議會選舉電子選民登記冊故障等，是否源於政府測試不足，他指高度關注過去半年多，除了政府和公營機構網絡受攻擊外，部分推出的電子服務不是很順暢，政府內部正深刻地總結經驗，在人員、制度和政策上改進，希望不久會推出新的措施。

孫東表示，去年施政報告提出建立全新的數字政策辦公室，目的是以數據驅動政府服務和建設數位化，其中一個重要工作是要強化政府在資料安全保障，以及資金保障等。（商台節目截圖）

期望6月30日前全面落實電子支付服務

去年施政報告提出建立全新的「數字政策辦公室」，孫東表示是希望以數據驅動政府服務和建設數位化，其中一個重要工作是要加強政府在資料安全的保障，以及資金保障等，今年預計有約112項相關政策推出，期望6月30日前全面落實電子支付服務。他表示，本港需要建立網絡安全生態，本港上月舉行的網絡安全峰會，當中有八間出色的網路安全公司出席，絕大部分已經決定或本身已落戶香港。

孫東又指，因應數字經濟發展，政府去年底公布《香港促進數據流通及保障數據安全的政策宣言》，目的在於提出政府在數據流通和數據安全方面的管理理念和策略，有18項行動計劃，加強政府在數據安全保障和資訊系統治理的能力，帶領業界和政府部門進一步開發共同數據，改善政府服務，推動數字經濟發展。

香港起步較慢但發展條件優厚

數據發展方面，孫東指香港較內地城市起步慢，但是香港發展智慧城市的條件非常優厚，在內地和國際都有獨特地位，「我們有機會得到全天下的數據」，加上一國兩制下的背靠祖國聯通世界的優勢，及金融、法律、創科高端服務的實力，香港有可能後來居上，強調「誰做的好都對國家有利」。

廣州琶洲人工智能與數字經濟試驗區。（視覺中國）

創科企業落戶發展困難 需政府部門合作解決

孫東說，最新有40間創科企業已經或即將落戶香港，當局要達到5年引入100間企業的目標任務艱鉅，會繼續加大力度。他提到部分企業落戶後發展困難，例如即使願意投資60億元發展第三代半導體晶片，但在招標程序及人才上遇到困難，他稱要政府部門合作解決，才能為企業提供便利。

至於去年中創新科技及工業局與國家網信辦簽署《促進粵港澳大灣區數據跨境流動的合作備忘錄》，孫東說首階段邀請銀行業及醫療界參與，截至去年底，已收到10多間企業申請，與內地企業對接及簽署合同。他強調計劃主要是允許內地的數據跨境來港，而香港數據流動仍然受到《個人資料私隱條例》規管，認爲措施能鞏固香港作爲數字港的地位，發揮一國兩制的優勢，與內地合作是珠聯璧合。