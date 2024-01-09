直播｜行政會議復會　特首李家超見記者　料政府財赤受關注

行政會議休會兩星期後，今日（9日）復會。由於財政司司長陳茂波預告本年度或出現逾千億元財政赤字，較去年初預算案預測的570億赤字高出近一倍，日前又稱要檢視政府服務項目收費，外界預料意味政府服務未來可能要加價。今早特首李家超見傳媒時，政府的財政狀況料是關注重點。《香港01》全程直播記者會情況。



行政長官李家超。（黃浩謙攝）

陳茂波去年12月中已表示，環球利率持續高企，地緣政治緊張，香港經濟增長動力受壓，資產市場持續疲弱，政府收入受影響，預告本財政赤字可能會略超過1000億元，高於去年初預算案預測的570億元近倍，更指下年度2024/25年度繼續出現赤字的機會不能抹殺。

而近日下年度預算案的諮詢工作正式展開，他上周六（6日）在電台節目就預算案諮詢意見時，進一步指2025/26年度恢復財政盈餘的目標要再延遲，料需「數年時間」；翌日（7日）再在其網誌撰文指：「有一些公共服務的收費，長期未有調整；一些在「用者自付」原則下提供的服務，收入遠遠未及收回成本等，也許是時間作出檢視。」