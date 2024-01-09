國泰取消航班｜李家超：非常關注國泰運力不足　促檢討長遠發展

國泰航空今日（9日）再有航班取消，特首李家超開腔回應說特區政府非常關注，運輸及物流局局長林世雄已經與國泰管理層溝通，確保將受影響旅客的不便和損失減到最低；國泰長遠要檢視人力和整體運力，局方將與國泰積極商討處理方法。



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機管局網站顯示，國泰航空今日至少21班國泰航班取消，數量與昨天相近，包括9班由高雄和台北等地來港航班；離港航班則有12班取消，涉及前往北京、青島、台北、曼谷和吉隆坡等地。

李家超：照顧旅客損失要認真和做到最好

李家超今天出席行政會議前表示，國泰航空近期因運力未足以應付需求，在短時間內取消一些航班，特區政府非常關注。他說林世雄已經與國泰管理層溝通，提出一定要盡一切努力，確保受影響旅客的不便和損失減到最低，盡可能安排其他班次，甚至其他公司的班次，讓旅客可以起飛，如果做不到有關安排，如何在其他方面照顧損失，亦要認真和做到最好。他又指，國泰長遠要檢視人力和整體運力的長遠發展和安排，局方將與國泰積極商討有關問題的處理方法。

工會批管理層疫情期間裁機師種禍根

代表國泰航空機師的香港航空機組人員協會今天發聲明，指問題的根源是疫情期間管理層大減機師和空中服務員，以及結束國泰港龍航空，令機師人數大減一半，管理層的魯莽決定，削弱本港的航空樞紐地位。聲明指出，在疫情期間，有1000名機師被解僱，隨後再有1000名機師辭職，相當於原本4000名機師的半數。協會認為林世雄就事件向國泰管理層了解是正確的。

聲明稱，其他航空公司已回復百分百運力，國泰至今只回復至七成，其餘三成運力仍需最少一年才能恢復，認為改善機師待遇以挽留人才，以及重聘被裁機師，才是國泰復甦的唯一出路。