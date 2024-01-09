段崇智辭職｜中大前校董狄志遠：俾人感覺政治干預大學自主

中文大學校長段崇智請辭，解釋因為大學條例已經修訂，即去年在立法會通過的中大改組方案，中大落實新的管治架構，認為是讓大學物色新校長的合適時機。三名議員中大校董劉國勳、鄧家彪和張宇人計劃明天才回應事件。



曾任中大校董的新思維立法會議員狄志遠表示，校長辭職令人擔心過程中有政治干預，「太多政治眼光審視大學表現並唔恰當，會俾人感覺政治干預大學自主」，認為對大學發揮空間、言論空間都無好處。



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中大議員校董擬明天回應段崇智辭職

立法會去年11月1日三讀通過《2023年香港中文大學(修訂)條例草案》，落實中大校董會改組。改組後的校董會，去年12月13日決定解僱中大副校長吳樹培，校董會稱對他符合良好管治失去信心，吳樹培反駁無法理解「失去信心」的說法,強調一直根據條例按指示履職，事件發酵數天。

不足一個月，段崇智今天（9日）宣布請辭，提早近兩年結束校長職務，解釋因為大學條例修訂，即去年在立法會通過的中大改組方案，中大落實新的管治架構，認為是讓大學物色新校長的合適時機。

作為改組校董會重要推手的中大議員校董劉國勳、鄧家彪和張宇人計劃明天回應事件。

狄志遠不介意被搶焦點(歐嘉樂攝)

狄志遠：太多政治眼光審視大學表現並唔恰當

狄志遠向《香港01》表示，過去一年中大面對大壓力，段崇智都知道自己在政治風眼，處事已低調，避免中大被攻擊，惟似乎政治壓力沒有停過，「太多政治眼光審視大學表現並唔恰當，會俾人感覺政治干預大學自主，對大學發揮空間、言論空間無好處。」

擔心過程中有政治干預 產生寒蟬效應

狄志遠認為，事件反映修訂校董會條例未有充分討論便在立法會通過，由副校長吳樹培『被炒魷魚』，至校長段崇智辭職，令人擔心過程中有政治干預，甚至過去一段時間段崇智被批評，都可能與2019年事件，令中大產生寒蟬效應。他認為，連串事件影響中大的國際學術地位，令國際社會覺得學術自由、大學自主受限制，國際知名學者都未必願意來中大。