推新標誌宣傳獲資助活動　新聞處長：政府認可、推薦市民參與

政府推出新宣傳標誌，宣傳獲政府資助或與外界合作的活動。新標誌以政府總部「門常開」設計為基礎，寓意政府開明開放態度。政府新聞處處長陳偉偉今日（18日）公布新宣傳標誌設計時指，新標誌中的建築呈半立體、斜體，代表實幹、充滿活力，他強調新標誌由新聞處設計不涉額外資源，是政府有參與、認可、推薦市民參與的象徵。



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陳偉偉指，標誌涵蓋範圍廣泛，包括政府資助計劃，例如社區客廳、過渡性房屋項目、精神健康支援熱線，和各項大型體育活動等，希望透過新標誌讓市民知道相關活動得到政府資助及認可，是推薦市民參與的象徵。他又指，「飛龍」標誌仍會保留，主要用作對外宣傳，新的「門常開」標誌主要對內推廣，在個別大型國際盛事，若涉及對外推廣和政府參與，就會同時採用2個標誌。當局下周會舉辦巡迴展覽，向公眾介紹新標誌。

新標誌有紅、綠、藍三種不同顏色，陳偉偉解釋是凸顯政府聯同各界攜手合作，三種顏色選擇是便於讓合作夥伴配合不同背景配搭，右下方則以中英文寫有「政府資助計劃」字樣。他又稱，標誌由新聞處設計，不涉及額外開支。他又稱，單靠政府提供服務會有不足，要繼續透過資助社會各界，提出拼經濟、為民生的服務。

至於現時坊間熱議的垃圾徵費問題，在政府整體公關和宣傳策略的制訂和執行擔任主要角色的他稱，環境保護署做了很多功夫，但宣傳推廣永遠可以「做多啲」，望加大宣傳力度。

社區客廳料3個月內完成服務500個家庭的目標

而今次政府新標誌的公布是深水埗社區客廳舉行，由九龍樂善堂負責營運。九龍樂善堂總幹事劉愛詩表示，開幕一個月已經有逾110多個符合資格的劏房家庭成為會員，另有70個多家庭提交補充資料後將會成為會員，料3個月內完成服務500個家庭的目標，估計每年約8萬人次使用設施。