議員：除夕旅客變露宿者搞出「大頭佛」　促加強大灣區共同發展

立法會今早（11日）通過「加強粵港澳大灣區共同發展」議員議案。多名議員指，本港去年除夕夜發生旅客變「露宿者」的情況，形容為搞出「大頭佛」；有議員建議加快改善本港部分口岸設施配套和運作，指部分口岸「體驗差之餘，效率亦都係低」。



政制及內地事務局局長曾國衞指，議員就不同政策範疇提出真知灼見，特區政府十分重視，會將議員的意見轉達到有關政策局仔細研究及跟進。



立法會通過「加強粵港澳大灣區共同發展」議員議案（立法會直播截圖）

選委界議員馬逢國指，去年年底除夕吸引大量旅客來港觀賞煙花，本是一件大好事，但結果差強人意，因為有關政府部門及旅遊推廣機構沒就假期期間訪港旅客作預測，令各界特別是交通營辦商無從按預測進行部署，尤其兩地交通通關及交通便利化後，會有數以萬計「鄰居」觀賞完煙花後回內地，形容事件是旅客變露宿者的「大頭佛」，更質詢當時負責旅遊的決策局、交通部門有否即時察悉當時發生事件。他指事件反映部分政府部門、推廣機構、商界，對大灣區發展及融合仍停留在解讀政策、規劃及觀望階段。

馬逢國又指，指本港在營造統一高效、競爭有序、公平公正的環境具優勢，但規範便捷、透明政策及政務環境；循環暢通合作共贏開放環境；及深入發展灣區通工程、加強提升市場一體化等三方面仍需加強，他更收到準備來港投資的國外企業，指來港投資仍有許多關卡。

1月1日凌晨 大批旅客滯留未能過關回內地



旅遊界議員姚柏良表示，需加快改善本港部分口岸設施配套和運作，批評相關口岸設計不合時宜，通關要「兩次上車、兩次落車」，形容體驗差，效率低，促請政府開拓更多過關模式。

選委界議員陳沛良認為，事件反映24小時通關口岸有需要增加及優化，並落實「合作查驗，一次放行」通關模式。他又認為「港車北上」計劃，令大灣區交通的互聯互通進入新時代，惟計劃實施超過半年，執行上仍有諸多不便，如申請流程及行政程序繁雜等，令有意開車北上的市民要自行尋找開啟「小門」的鎖匙。他促請當局盡快簡化「港車北上」申請手續，應與內地政府商討開放更多運輸署認可的本港合資格驗車中心投入服務；並逐步開放港車配額數量。