林鄭圓方買廁紙　一男子扮玩手機全程跟到實｜政壇諸事町

前行政長官林鄭月娥卸任後一直較為低調，但她的事蹟和言行至今仍留存在市民心中，例如便利店半夜原來無廁紙賣。有讀者向《香港01》報料，指他發現林鄭在圓方一間超級市場購物，而發現的原因，是因為旁邊一個男人很可疑！



讀者楊先生表示，他在圓方一間超市購物時，察覺有男人很不專心地玩手機，但同時雙眼四處張望，顯然不是在購物。楊先生覺得形跡可疑，順着該男人的視線望去，赫然發現他一直跟着一名女性，仔細一看原來是林鄭月娥，於是拍照向《香港01》報料。

楊先生說，林鄭買了牛奶、雞蛋和牛扒，而從照片所見，似乎亦買了唯潔雅（Virjoy）10卷裝廁紙。林鄭在2017年退任政務司司長、準備競選特首之際，曾一度搬到服務式住宅會景閣，當時她透露新居無廁紙，於是落街去便利店購買，但發現原來便利店沒有賣廁紙，最後漏夜返回政務司司長官邸，當時成為城中熱話。

林鄭在位時日理萬機，或者未必有留意到，其實在她任內的2018年，消委會曾發表報告，指Virjoy10卷裝對比12卷裝廁紙，每卷淨重量重20克，但由於售價一樣，12卷裝還是較10卷裝「抵買」，下次可以留意。

至於該名可疑男子相信是要員保護組（G4）成員，G4的任務之一就是負責退任行政長官的保安，所以一直跟住林鄭，同時要四處張望，提防突發事件。