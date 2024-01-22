垃圾徵費｜指定袋實測片被揭「篤穿」　謝展寰：同一般垃圾袋一樣

垃圾徵費兩度押後至8月1日實施，環境及生態局局長謝展寰表示，近日有網片誣蔑政府提供的垃圾袋「單薄」，澄清指定垃圾袋的質素與一般垃圾袋一樣。對於環保署用作闢謠的實測片段顯示，指定垃圾袋仍出現「篤穿」，謝展寰說拍片原意是證明「唔係咁易爛」，「當中有地方可能篤到個窿呀，其實同一般垃圾袋情況一樣嘅。」



押後實施垃圾徵費證政府負責任

謝展寰今天（22日）下午出席環境事務委員會後會見傳媒，稱減廢回收文化在不同先進城市實施多年，香港要急起直追，所以政府推出垃圾徵費是為了培養市民回收減廢的習慣，惟實施政策前發現市民對實際操作仍有不同疑問，作為負責任的政府要理順不同環節細位安排，故延遲至8月1日實施，並優先在政府實地演示，期望透過「先行先試」讓市民了解實際情況，認為做法有助更好推動政策。

謝展寰：垃圾袋子彈打唔穿？梗係唔係啦

謝展寰主動提到昨天（21日）有網上影片稱指定垃圾袋易爛，他稱屬誣蔑政府提供的垃圾袋「單薄」，指相關影片中的膠袋明顯不是政府指定垃圾袋，局方亦隨即拍片澄清，以展示膠袋質素，及其耐用程度。謝展寰表示，留意到有網民說「啲袋唔會爛咩？子彈打唔穿？」，他稱「梗係唔係啦，我哋啲垃圾袋都係正常垃圾袋」，「最好、最清楚的方法，就是透過實地展示」。

環保署實測片被揭「篤穿」 謝展寰：同一般垃圾袋一樣

不過，署方的實測影片中，指定膠袋被提起數次後疑似「篤穿」，被問到指定膠袋的質素是否欠佳，會否邀請消委會實測以示公正時，謝展寰表示，拍片原意是證明膠袋「唔係咁易爛」，故示範裝載八公斤物件，「當中有地方可能篤到個窿呀，其實同一般垃圾袋情況一樣嘅，所以點解到時見到真袋就知啦」，重申物料並非單薄，亦非政府想容易向市民罰款。至於環保署擬就抹黑垃圾袋網片轉交警方跟進，被問到會否造成與市民對立的氣氛時？謝展寰稱「當然不是」，解釋是想保障市民免受錯誤資訊欺騙，「目的是保障市民，唔係同市民對立」。

環境及生態局局長謝展寰今天（22日）下午出席環境事務委員會後，主動提及有網片誣蔑政府提供的垃圾袋「單薄」，澄清指定垃圾袋的質素與一般垃圾袋一樣。（廖雁雄攝）

未回應是否有官員需為垃圾徵費再押後問責

垃圾徵費二度延遲，被問到是否有官員需要為此問責時，謝展寰表示垃圾徵費需要「移風易俗」，其他地方剛推出同類政策時，市民平均都需要三至五年習慣新政策，延遲徵費的目的是為了讓市民更充分理解徵費工作，期望在港建立「綠色文化」。他又指有信心能在8月1日正式實施廢物徵費。惟謝展寰未有回應是否有官員需要為此問責。

不少議員在今日（22日）的環境事務委員會上，都重提去年7月會議上曾指出的疑問，直接今年政府仍未能清晰解答議員問題，被問到政府政策是否不夠前瞻性時，謝展寰僅表示「實地演練相信市民會更清楚」。