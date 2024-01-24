過去5年共拘捕79乞丐　57人持雙程證　3人持中國中國護照

疫後通關，市面上的乞丐又再重現。保安局局長鄧炳強在回答立法會議員管浩鳴書面質詢時表示，過去5年警方以《簡易程序治罪條例》第26A條拘捕79人，當中57人為雙程證人士，比例高達72%，18人持有香港身份證，3人持有中國護照，1人持俄羅斯護照。



去年2月10日，與內地全面通關後，街頭行乞的情況漸趨活躍。警方表示已聯同入境處加強巡邏。（資料圖片/張浩維攝）

去年拘捕42人 12人即時監禁

上述條例列明，在公眾地方乞取或收取施捨，首兩次可罰款2,000元及監禁1個月，第3次或以上則可罰款2,000元及監禁12個月。

保安局提供數據指，2023年上述條例共拘捕42人，檢控41人，亦有12人即時監禁，1人判處緩刑，16人被罰款。至於疫情嚴峻的2021年只有1人被拘捕，無人被檢控和定罪，2022年更是沒任何人被捕。

對於非香港居民在港行乞，入境處會將警方通報資料加入監察名單內，當該人再次入境香港時，入境處人員會截停並詳細訊問，如未能符合一般的入境規定，或入境處人員認為訪港目的有可疑，將拒絕該人士入境。

此外，特區政府和內地有關當局已建立通報機制，加強審核曾在港進行違法活動的內地人士再次赴港申請。入境處會定期向內地部門，提供本港有不良紀錄的內地人士資料。