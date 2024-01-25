直播｜謝偉俊憂法家治港、嚴刑峻法　李家超：黑暴用詞要避免

特首李家超今日（25日）出席立法會行政長官互動交流答問會，討論兩大議題，包括推動盛事經濟以及《基本法》23條立法。



李家超2024年1月25日出席立法會互動交流答問會。（立法會直播）

特首李家超在開埸白祝大家新年進步、龍精虎猛，希望行政主導愛國者治港的原則相適應下為香港創造更高價值。他指互動交流答問會有啟發性，議員意見部分都成為《施政報告》內容。他表示希望推動盛事經濟發展，市民共享紅利；推動《基本法》23條立法，現時風險嚴峻，要盡快立法，國安風險被排除就可以更加速向前邁進，全力拼經濟發展民生。

第一節主題推動盛事經濟。李家超表示，今年盛事一浪接一浪，舉辦盛事會提升吸引力及商機。他指體育文化可以帶動旅遊、餐飲等收益，每150萬名旅客帶來0.1%本地生產總值。他指KOL等可以向外宣傳，香港有優勢舉行更多盛事。他稱，與議員想交流的問題是，與社會各界如何推動盛事；業界如何增值盛事；如何將人氣變成財氣？

謝偉俊關注打擊書店、抄牌製官民矛盾 憂法家治港、嚴刑峻法

首節討論為「推動盛事經濟」的發言議員為選委界議員謝偉俊，他指民間氣氛、市民心情間接影響盛事氣氛，未知是否近日庫房緊張，執法人員「日夜繽紛抄牌」嚴格、高調執法打擊書店、工廈食堂，製官民矛盾，觀感上讓市民認為「親無納稅的小紅書」、而非親納稅港人，令到市民「無癮」，加上年關就到，政府未能雪中送炭，近日的垃圾徵費更因解說不足而諉過於人，詢問政府會否考慮退稅等政策，緩和「法家治港、嚴刑峻法」等情況，令市民更輕鬆和諧，支持香港盛事，更投入發展。

李家超回應謝偉俊：挑撥矛盾屬迂腐危險態度

李家超表示，香港面對政治及經濟衝擊，明白當資產市場、股票市場波動時市民心情會受影響，認為真正令港人變好的不應以消極的心態，他舉例指，政府辦日繽紛、夜繽紛時，或會出現噪音、交通擠塞等問題，但提醒絕不能「一面偏」，又指非常反對挑撥矛盾的說話，強調政府政策必定會對部分人有更大好處，部分人有較少好處，但非因此而推出某些政策，又斥反對挑撥地方矛盾的說話，認為該想法是迂腐，「不要將小矛盾變成大矛盾，更不要再無矛盾變成有矛盾，在愛國者治港下更不應這樣」，冀議員宣揚正面訊息，他更斥謝偉俊說詞疑與2019年「黑暴」的字眼一樣，再次提醒必須要避免。

陳家珮冀邀歐美意見領袖來港參與盛事說好故事

新民黨立法會議員陳家珮指，今年大型盛事一浪接一浪，但有進步空間，如該黨主席葉劉淑儀建議邀請國際巨星來港表演，意見領袖的影響力不容忽視，比傳統宣傳手法更有效率。她指旅發局有做類似工作，但留意到旅發局只邀請他們到不同主題的地點打卡，獲邀的意見領袖主要是來自內地和東南亞，香港對西方遊客仍有吸引力，但往往當地少數人被外媒影響，希望李家超研究邀請歐美意見領袖或社會具影響力人士來港參與大型盛事，幫忙說好香港故事。

鄭泳舜關注盛事活動宣傳不足倡設KPI

民建聯立法會議員鄭泳舜表示，政府過去一年資助不少盛事，當中都有不少新嘗試，包括美斯來港等。他表示七人欖球賽每年吸引不少人，惟現時盛事活動宣傳不足，倡與旅發局大力宣傳，定下KPI例如都可以讓50%人參與活動。

李家超：一定會爭取國際知名歌星來港

李家超回應陳家珮及鄭泳舜時表示，一定會爭取國際知名歌星來港，如可以打電話約，但歌星來港涉整個部署配合，當然有時需要中介穿針引線，政府有搭台角色，但需要社會共同努力。他表示其他部門都有角色舉辦活動，亞洲金融論壇就是財經事務及庫務局有角色，商務及經濟發展局代表作是一帶一路高峰論壇。他表示有時要便利組織者，需要統籌及協調工作，財政司副司長有統籌經濟發展經驗，提供一站式服務。他強調民間力量很重要，某一個球賽、歌星、活動，都是經過人際網絡成功，很多時人際關係是潤滑劑，會積極爭取。

陳月明關注會否在新界推出盛事吸引旅客

選委界陳月明認為有主題活動有助帶動香港經濟，但留意到香港不少盛事都在維港兩岸舉辦，但新界地方空曠，加上有關口、足夠停車場等，詢問政府會否在新界推出盛事，以吸引旅客。

陳沛良：盛事主題分散、欠持續性

選委界立法會議員陳沛良建議，香港相當多盛事舉辦，但主題分散，可能今年舉辦完不會復辦，希望有品牌盛事，多下功夫讓其持續發展。他問及，吸引大型盛事活動，就是要提供便利，政府2022年6月推出入境便利計劃，為期兩年，但需要政府認可才可以邀請，直到現時文化、體育大型活動的申請成效為何，會否有所幫助，會否延長先導計劃甚至恆常化。

陳祖恒：吸引盛事來港硬件軟件都要夠前瞻

經民聯立法會議員陳祖恒指，要吸引更多盛事來港，硬件軟件都要夠前瞻，以場地為例包括首爾的一個綜合運動場可容納七萬人，反觀香港較接近國際水平是即將啟用的容納到五萬人的啟德體育園。他問到如何規劃中長線，更能推動盛事發展，更有前瞻的手法提升長遠競爭力和補足本港軟硬件短版，包括文體旅局上做多些。

李家超：場地方面香港要加把勁

李家超回應陳月明和陳祖恒時指，同意場地方面香港要加把勁，啟德體育園今年年底工程完成而且完成活動測試後推出，現在最主要舉辦會議都在灣仔和博覽館，兩個場地已差不多用到盡，灣仔作為展覽場地有計劃重建，博覽館亦有擴建工程，大約有四成的容量增加。

至於陳月玥關注會否在新界推出盛事吸引旅客，李家超指肯定會朝著這個方向去，北都發展有空間和機會做好多事，包括主題性的大型場所，包括更多座位的表演場地。另外可以做的是，在十八區都有不同的主題活動可舉辦，做到長期、主題性的吸引點，包括古色旅遊等，新界有很多山圍村，非常吸引，符合現時旅客的口味，推動經濟沒有單一手法，希望多元化發展，有集中性大型、地區經濟和在中間的碼頭式經濟或在新界有特色的鄉村，令其有吸引力，當然需要有心人發揮不同特色。

至於硬件方法，李家超指一月或三月往往盛事比較多，產生磁石和擴音效應，但就無法全年都有盛事，相信剛才提出的統籌協調的組，可把活動包裝好分散於不同月份，大家可在每一個月份吸引不同人來，把整體容量和力量發揮得更好。

江玉歡詢問政府辦盛事背後的部署

選委界江玉歡提到自己最近看了一本有關盛事的書籍，作者提到盛事只是旅遊業發展的工具，認為要令旅客有深刻印象，必須要有精準部署，詢問政府辦盛事背後的部署是什麼。

李家超表示，過去有世界法國知名品牌在港舉辦活動，這對推廣香港至國際是十分有效，品牌方面已有廣大消費群外，更得益於參與群眾的人，認為背後的磁石效應十分大。

李家超：盛事可證香港有光芒 非無自由

李家超十分認同江玉歡所指盛事是工具更是意義，更可以增加香港知名度，同時「佢自身自發可以帶來嘅好處，一啲抹黑嘅說話，香港無曬自由，但佢嚟到之後會覺得香港無打到折扣，仲更加有光芒添」，強調盛事是每個人都會得益、獲得紅利。他續指，旅發局、文體旅局對推廣旅遊業都十分有經驗、又指自社會復常後，旅遊業有明顯復蘇，只是運力上仍未跟得上。

李家超：須把握時機盡快立23條應對國安風險

行政長官互動交流答問會第二節討論《基本法》23條立法。

李家超發言時指，《基本法》23條立法是特區憲制責任，但香港回歸26年多仍未履行，他指去年施政報告中表明今年內完成立法，著大家不能忘記2019年港版顏色革命黑暴帶來的慘痛經歷，必須把握時機盡快立法，應對持續出現的國安風險和威脅。他指國家安全是市民褔祉和經濟發展最有力的保障，他提到國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍去年說，現在香港社會看似平靜，實則暗流湧動，需要警惕軟對抗，夏寶龍去年亦指全體香港居民應當與特別行政區政府站在一起，齊心協力把本地維護國安這塊短版補上，讓香港輕裝上陣，集中精力拼經濟。

他續指全國人大決定授權全國人大常委立法方式訂立國安法，問議員政府履行憲制責任時如何處理基本法二十三條立法、全國人大五二八決定和香港國安法關係如何銜接禾兼容互補，現今地緣政治日益複雜，如何確保基本法二十三條立法前瞻性。

管浩鳴關注有何簡單易明方法理解23條

選委界立法會議員管浩鳴表示，相信絕大部分市民絕對履行維護國家安全的責任及明白23條重要性，惟往往有人歪曲事實，有人關注條文是否容易理解，部分條例是英文藍本、中文翻譯，或許有誤差，問及有何簡單易明方法，讓市民了解到最清晰的消息。

黃錦輝關注23條有否保障AI安全及數據過河

選委界黃錦輝樂見政府將於今年提交23條立法草案，他提到近日有AI生成影片，使用李家超以往的影片生成虛假的投資影片，他認為要保護國家安全，更要確保AI安全，故詢問政府23條有否保障AI及數據過河等方面。