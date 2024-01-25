23條立法｜將設反駁隊解說　李家超：香港人太君子唔知世途險惡

特首李家超今日（25日）出席立法會行政長官互動交流答問會，討論兩大議題，包括推動盛事經濟以及《基本法》23條立法。



+ 2

特首李家超在開埸白祝大家新年進步、龍精虎猛，希望行政主導愛國者治港的原則相適應下為香港創造更高價值。他指互動交流答問會有啟發性，議員意見部分都成為《施政報告》內容。他表示希望推動盛事經濟發展，市民共享紅利；推動《基本法》23條立法，現時風險嚴峻，要盡快立法，國安風險被排除就可以更加速向前邁進，全力拼經濟發展民生。

第一節主題推動盛事經濟。李家超表示，今年盛事一浪接一浪，舉辦盛事會提升吸引力及商機。他指體育文化可以帶動旅遊、餐飲等收益，每150萬名旅客帶來0.1%本地生產總值。他指KOL等可以向外宣傳，香港有優勢舉行更多盛事。他稱，與議員想交流的問題是，與社會各界如何推動盛事；業界如何增值盛事；如何將人氣變成財氣？

謝偉俊是互動交流答問會首名發言的議員，他表示民間氣氛、市民心情，直接或間接會影響盛事受歡迎程度，以及成功與否，質疑未知是否財赤以致最近高調、高壓執法行為。（立法會直播截圖）

謝偉俊關注打擊書店、抄牌製官民矛盾 憂法家治港、嚴刑峻法

首節討論為「推動盛事經濟」的發言議員為選委界議員謝偉俊，他指民間氣氛、市民心情間接影響盛事氣氛，未知是否近日庫房緊張，執法人員「日夜繽紛抄牌」嚴格、高調執法打擊書店、工廈食堂，製官民矛盾，觀感上讓市民認為「親無納稅的小紅書」、而非親納稅港人，令到市民「無癮」，加上年關就到，政府未能雪中送炭，近日的垃圾徵費更因解說不足而諉過於人，詢問政府會否考慮退稅等政策，緩和「法家治港、嚴刑峻法」等情況，令市民更輕鬆和諧，支持香港盛事，更投入發展。

+ 1

李家超回應謝偉俊：挑撥矛盾屬迂腐危險態度

李家超表示，香港面對政治及經濟衝擊，明白當資產市場、股票市場波動時市民心情會受影響，認為真正令港人變好的不應以消極的心態，他舉例指，政府辦日繽紛、夜繽紛時，或會出現噪音、交通擠塞等問題，但提醒絕不能「一面偏」，又指非常反對挑撥矛盾的說話，強調政府政策必定會對部分人有更大好處，部分人有較少好處，但非因此而推出某些政策，又斥反對挑撥地方矛盾的說話，認為該想法是迂腐，「不要將小矛盾變成大矛盾，更不要再無矛盾變成有矛盾，在愛國者治港下更不應這樣」，冀議員宣揚正面訊息，他更斥謝偉俊說詞疑與2019年「黑暴」的字眼一樣，再次提醒必須要避免。

陳家珮冀邀歐美意見領袖來港參與盛事說好故事

新民黨立法會議員陳家珮指，今年大型盛事一浪接一浪，但有進步空間，如該黨主席葉劉淑儀建議邀請國際巨星來港表演，意見領袖的影響力不容忽視，比傳統宣傳手法更有效率。她指旅發局有做類似工作，但留意到旅發局只邀請他們到不同主題的地點打卡，獲邀的意見領袖主要是來自內地和東南亞，香港對西方遊客仍有吸引力，但往往當地少數人被外媒影響，希望李家超研究邀請歐美意見領袖或社會具影響力人士來港參與大型盛事，幫忙說好香港故事。

鄭泳舜關注盛事活動宣傳不足倡設KPI

民建聯立法會議員鄭泳舜表示，政府過去一年資助不少盛事，當中都有不少新嘗試，包括美斯來港等。他表示七人欖球賽每年吸引不少人，惟現時盛事活動宣傳不足，倡與旅發局大力宣傳，定下KPI例如都可以讓50%人參與活動。

李家超：一定會爭取國際知名歌星來港

李家超回應陳家珮及鄭泳舜時表示，一定會爭取國際知名歌星來港，如可以打電話約，但歌星來港涉整個部署配合，當然有時需要中介穿針引線，政府有搭台角色，但需要社會共同努力。他表示其他部門都有角色舉辦活動，亞洲金融論壇就是財經事務及庫務局有角色，商務及經濟發展局代表作是一帶一路高峰論壇。他表示有時要便利組織者，需要統籌及協調工作，財政司副司長有統籌經濟發展經驗，提供一站式服務。他強調民間力量很重要，某一個球賽、歌星、活動，都是經過人際網絡成功，很多時人際關係是潤滑劑，會積極爭取。

陳月明關注會否在新界推出盛事吸引旅客

選委界陳月明認為有主題活動有助帶動香港經濟，但留意到香港不少盛事都在維港兩岸舉辦，但新界地方空曠，加上有關口、足夠停車場等，詢問政府會否在新界推出盛事，以吸引旅客。

陳沛良：盛事主題分散、欠持續性

選委界立法會議員陳沛良建議，香港相當多盛事舉辦，但主題分散，可能今年舉辦完不會復辦，希望有品牌盛事，多下功夫讓其持續發展。他問及，吸引大型盛事活動，就是要提供便利，政府2022年6月推出入境便利計劃，為期兩年，但需要政府認可才可以邀請，直到現時文化、體育大型活動的申請成效為何，會否有所幫助，會否延長先導計劃甚至恆常化。

陳祖恒：吸引盛事來港硬件軟件都要夠前瞻

經民聯立法會議員陳祖恒指，要吸引更多盛事來港，硬件軟件都要夠前瞻，以場地為例包括首爾的一個綜合運動場可容納七萬人，反觀香港較接近國際水平是即將啟用的容納到五萬人的啟德體育園。他問到如何規劃中長線，更能推動盛事發展，更有前瞻的手法提升長遠競爭力和補足本港軟硬件短版，包括文體旅局上做多些。

李家超2024年1月25日出席立法會互動交流答問會。（立法會直播）

李家超：場地方面香港要加把勁

李家超回應陳月明和陳祖恒時指，同意場地方面香港要加把勁，啟德體育園今年年底工程完成而且完成活動測試後推出，現在最主要舉辦會議都在灣仔和博覽館，兩個場地已差不多用到盡，灣仔作為展覽場地有計劃重建，博覽館亦有擴建工程，大約有四成的容量增加。

至於陳月玥關注會否在新界推出盛事吸引旅客，李家超指肯定會朝著這個方向去，北都發展有空間和機會做好多事，包括主題性的大型場所，包括更多座位的表演場地。另外可以做的是，在十八區都有不同的主題活動可舉辦，做到長期、主題性的吸引點，包括古色旅遊等，新界有很多山圍村，非常吸引，符合現時旅客的口味，推動經濟沒有單一手法，希望多元化發展，有集中性大型、地區經濟和在中間的碼頭式經濟或在新界有特色的鄉村，令其有吸引力，當然需要有心人發揮不同特色。

至於硬件方法，李家超指一月或三月往往盛事比較多，產生磁石和擴音效應，但就無法全年都有盛事，相信剛才提出的統籌協調的組，可把活動包裝好分散於不同月份，大家可在每一個月份吸引不同人來，把整體容量和力量發揮得更好。

特首李家超2024年1月25日出席立法會行政長官互動交流答問會，討論推動盛事經濟以及《基本法》23條立法，圖為江玉歡。（黃浩謙攝）

江玉歡詢問政府辦盛事背後的部署

選委界江玉歡提到自己最近看了一本有關盛事的書籍，作者提到盛事只是旅遊業發展的工具，認為要令旅客有深刻印象，必須要有精準部署，詢問政府辦盛事背後的部署是什麼。

李家超表示，過去有世界法國知名品牌在港舉辦活動，這對推廣香港至國際是十分有效，品牌方面已有廣大消費群外，更得益於參與群眾的人，認為背後的磁石效應十分大。

李家超：盛事可證香港有光芒 非無自由

李家超十分認同江玉歡所指盛事是工具更是意義，更可以增加香港知名度，同時「佢自身自發可以帶來嘅好處，一啲抹黑嘅說話，香港無曬自由，但佢嚟到之後會覺得香港無打到折扣，仲更加有光芒添」，強調盛事是每個人都會得益、獲得紅利。他續指，旅發局、文體旅局對推廣旅遊業都十分有經驗、又指自社會復常後，旅遊業有明顯復蘇，只是運力上仍未跟得上。

特首李家超2024年1月25日出席立法會行政長官互動交流答問會，討論推動盛事經濟以及《基本法》23條立法。（黃浩謙攝）

李家超：須把握時機盡快立23條應對國安風險

行政長官互動交流答問會第二節討論《基本法》23條立法。

李家超發言時指，《基本法》23條立法是特區憲制責任，但香港回歸26年多仍未履行，他指去年施政報告中表明今年內完成立法，著大家不能忘記2019年港版顏色革命黑暴帶來的慘痛經歷，必須把握時機盡快立法，應對持續出現的國安風險和威脅。他指國家安全是市民褔祉和經濟發展最有力的保障，他提到國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍去年說，現在香港社會看似平靜，實則暗流湧動，需要警惕軟對抗，夏寶龍去年亦指全體香港居民應當與特別行政區政府站在一起，齊心協力把本地維護國安這塊短版補上，讓香港輕裝上陣，集中精力拼經濟。

他續指全國人大決定授權全國人大常委立法方式訂立國安法，問議員政府履行憲制責任時如何處理基本法二十三條立法、全國人大五二八決定和香港國安法關係如何銜接禾兼容互補，現今地緣政治日益複雜，如何確保基本法二十三條立法前瞻性。

特首李家超2024年1月25日出席立法會行政長官互動交流答問會，討論推動盛事經濟以及《基本法》23條立法，圖為管浩鳴。（黃浩謙攝）

管浩鳴關注有何簡單易明方法理解23條

選委界立法會議員管浩鳴表示，相信絕大部分市民絕對履行維護國家安全的責任及明白23條重要性，惟往往有人歪曲事實，有人關注條文是否容易理解，部分條例是英文藍本、中文翻譯，或許有誤差，問及有何簡單易明方法，讓市民了解到最清晰的消息。

特首李家超2024年1月25日出席立法會行政長官互動交流答問會，討論推動盛事經濟以及《基本法》23條立法，圖為黃錦輝。（黃浩謙攝）

黃錦輝關注23條有否保障AI安全及數據過河

選委界黃錦輝樂見政府將於今年提交23條立法草案，他提到近日有AI生成影片，使用李家超以往的影片生成虛假的投資影片，他認為要保護國家安全，更要確保AI安全，故詢問政府23條有否保障AI及數據過河等方面。

特首李家超2024年1月25日出席立法會行政長官互動交流答問會，討論推動盛事經濟以及《基本法》23條立法，圖為梁子穎。（黃浩謙攝）

梁子穎：23條未立法如車甩轆無法前行

工聯會立法會議員梁子穎稱，工聯會支持23條立法，依家情況如車甩轆無法前行，現時要加強裝備繼續上路。他表示為外國勢力有假新聞、軟對抗，香港仍有危險狀況，政府要加大力度速度給予有效法案讓立法會審議，不能要人打擊政府認受性。他稱，起草23條草案，相比同類其他國家地區的涵蓋保障是否足夠全面，罰則是否足夠。

特首李家超2024年1月25日出席立法會行政長官互動交流答問會，討論推動盛事經濟以及《基本法》23條立法，圖為謝偉銓。（黃浩謙攝）

謝偉銓代表「G19」議員向特首表明支持23條立法

建築、測量及都市規劃及園境界謝偉銓代表「G19」議員表示支持23條立法，他指香港市民都經歷過「黑暴」禍害，明白到立法對保障市民福祉等的重要性，樂見政府會設立專隊做好諮詢等工作，相信立法會議員亦會協助政府做好工作，期望政府及部門於有需要時，可向立法會議員提供資料，做好宣傳。

李家超：全方位盡力做、大量做、重複做講解23條工作

李家超回應稱，議員想法與政府一致，架車要行但缺乏機件。他表示最低限度看到，美國最少21部法律講國安，英國14部、加拿大9部、澳洲4部、新加坡6部、新西蘭2部，而香港得一個—— 《香港國安法》但都被抹黑。他指國安受損最大得益是敵對國家，要將短板補上。

講解工作沒有最好只有更好，李家超稱要全方位盡力做、大量做、重複做，非常認同部門要將資料盡量提供給立法會，應提供聯絡方法讓人解答更清楚，應該有直接的聯絡機制，政府已經準備好機制。他表示，其他愛國愛港人士、組織、地區愛護香港的人士都會共同參與，一定可以實踐26年多未履行的憲制責任。他強調國安是市民福祉、經濟的最大保障，解決後就可以解決民生問題、拼經濟、拼發展。

李家超：數據安全和網絡安全必需做好

民建聯立法會議員黃俊碩指，香港國安法提出特區政府應盡早完成基本法23條立法，問到李家超如何處理好23條、五二八決定和國安法的兼容性問題。

李家超指23條如何有前瞻性都是重要的方向，數據安全亦非常重要，數據在國安以及大國博弈期間是工具和武器，但科技變化會日新月異，要思考如何訂立法例既可處理科技轉變但又不被科技帶著走，前瞻性的意思在於法例處理到科技問題，大數據被濫用都不需要修例，保安局和律政司正參考外國的情況，但數據安全和網絡安全必需做好，針對性還是國安法律上處理會研究。

他又指要處理好二十三條、國安法和五二八關係，但更重要是做好解說工作，因為無論在政府推動政策，好多解說是至關重要，要有系統性建設包括專隊做解說工作，保安局局長律政司司長和自己都是主要解說的官員，其他局都會參與，至少在統籌和安排方面，解說工作會分成核心和支援隊伍，其他部門包括財政司司長都會協助，和特別界別包括商界、媒體和外國總領事，地區也重要，因為有新區議會組成，愛國愛港者的組織也會針對不同人士做解說工作。

李家超形容香港國安法與外國比較是小巫見大巫

他相信經過2019年後，社會共識做處理好二十三條立法，國際解說也很重要，期望議員一向很成功為香港解說的不同議員學者專家也可發揮作用，包括新民黨主席葉淑儀、副主席黎棟國和全國人大常委李慧琼。他續指全世界都有國家安全法律，香港的國安法只有百分之十二，形容只是小巫見大巫，另外保障自由人權標準是國際標準，基本法香港國安法亦講明國民權利國際公約、經濟社會文化權利公約，適用於國安整體措施和案件方法，宣廣要努力做。

特首李家超2024年1月25日出席立法會行政長官互動交流答問會，討論推動盛事經濟以及《基本法》23條立法，圖為馬逢國。（黃浩謙攝）

馬逢國對2003年未能立23條感到遺憾

選委界馬逢國表示，自己對於2003年未能立法感到遺憾，他認為隨時都是23條立法的好時機，而現時香港處於由治及興的階段，加上香港曾經歷2019年「黑暴」，社會都明白23條立法的重要性，不過有「黑暴」政客到西方繼續「遊說」外國政客，詢問當局有否針對現況而保障香港情況。

張宇人：冀盡快拿出23條藍紙草案審議

自由黨飲食界立法會議員張宇人表示，制定維護國安法律是必定存在的要素，自由黨支持23條立法，應該刻不容緩。要防範外國抹黑，會參考美國、英國、澳洲的國安法，希望特首盡快拿出藍紙草案，讓立法會盡快審議。

林健鋒關注未來數月唱衰香港攻勢如何應對

經民聯立法會議員林健鋒指，經民聯和工商界全力支持基本法23條盡快立法，除是憲制責任，可進一步穩定香港的政治環境，消除營商環境風險，認為現在是好時機立法。他續指，聽到外界一講23條，總有別有用心人士借勢炒作唱衰香港，針對未來幾個月的攻勢，政府會如何應對。

特首李家超2024年1月25日出席立法會行政長官互動交流答問會，討論推動盛事經濟以及《基本法》23條立法，圖為葉劉淑儀。（黃浩謙攝）

葉劉倡參考英國使用快、實務守則方法更新執法權

新民黨葉劉淑儀提到22年前、即2003年時作為23條立法推手的她坐在會議廳官員席之中，她建議政府參考英國做法，使用快、實務守則的方法更新執法權力。

特首李家超2024年1月25日出席立法會行政長官互動交流答問會，討論推動盛事經濟以及《基本法》23條立法。（黃浩謙攝）

李家超：香港人太君子 唔知世途險惡豺狼當道

李家超指葉劉淑儀提到英國的法例非常嚴厲，他指政府審視過不同國家的國安法例，但每個國家制定的法律都針對自己整體國安法律系統，香港一定會參考外國法律，但哪些適用於香港會全面審視。他指在推動今次立法中，感覺今次議員有共識一定要實踐好26年來未完成的憲制責任，相信經歷2019年黑暴後真真正正醒覺，曾嘗試立法失敗，「可能香港人太君子，唔知世途險惡豺狼當道」，又稱「唔知道世界咁多小人，咁多國家對香港（這件）肥豬肉虎視眈眈」，經歷完2019年「黑暴」，香港是君子但要防小人，防範敵對勢力，保障市民褔祉。

成立社交媒體「應變反駁隊」

他又提到會加強「應變反駁隊」，他留意到敵對力量文宣工作，特別會利用互聯網做大量抹黑工作，會針對社交媒體成立反駁隊，有信心在共識共同意願下盡快完成23條立法，寫上完滿句號，之後拼經濟拼發展。

特首李家超2024年1月25日出席立法會行政長官互動交流答問會，討論推動盛事經濟以及《基本法》23條立法。（黃浩謙攝）

李家超總結發言：23條立法進最後階段衝線直路

李家超總結發言時，感謝議員熱烈發言提問、有建設性交流。他指盛事經濟發展是高增值發展方向，聽到發言提問議員都支持，認為可以增加本地收入，要有吸引力及增值。他表示政府是編劇、監製，但演活就需要參與者，包括各行業的從業員。他重申要將人氣變成財氣，不要有人過門而不入，要業界新橋及方法，想消費者要求的服務，相信經營者、從業員都好得嘅！

至於23條立法，他指工作刻不容緩，共識是立法早一日得一日，議員表達希望特區盡快完成立法，實踐26年來未履行的責任，要將23條、528決定、國安法連接起來，完善制度及機制。他再次提醒國安風險真實、持續存在、突如其來，如沒有國安，市民沒有保障、社會有極大威脅，經濟發展極大阻礙，外國勢力會乘機而入，社會會各種破壞、無日無之、再無寧日。

他覆述夏寶龍講話，指香港看似平靜，但暗存湧動，要提高警惕，切不可掉而輕心。要將香港國安短板盡快補上，輕裝上陣拼經濟拼發展。他指民生要全社會集中經濟處理，愈早完成立法，愈早全神貫注解決民生問題，望立法早一日得一日，政府準備工作最後階段，在衝線直路。

他多謝議員意見，認為有建設性、啟發性。