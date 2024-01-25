23條立法｜李家超︰港人不知險惡　設反駁隊應對抹黑　組解說專隊

基本法23條立法提上今年立法議程，政府表明今年內完成立法。行政長官李家超說，2003年23條立法失敗，可能是香港人太君子，「唔知世途險惡，唔知豺狼當道，亦唔知道世界咁多小人，咁多國家其實對香港呢個大肥豬肉虎視眈眈」，經歷2019年傷痛明白要防小人。



他說，23條立法早一日得一日，政府準備工作進入最後階段、衝線直路，透露將加強「應變反駁隊」，針對來自敵對勢力網上文宣，並已準備「直接聯絡機制」，當出現立法新問題可以清楚解答。



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立法會今日（25 日）舉行行政長官交流會，其中主題包括《基本法》23 條立法，他在會上詢問議員，政府履行憲制責任時，如何處理基本法23條、全國人大五二八決定和香港國安法的銜接和兼容互補，又說地緣政治日益複雜，國安威脅隨時出現，科技快速演變，間諜活動手法充滿隱密性，詢問議員如何確保基本法23條立法具前瞻性，能有效應對突如其來難以預測的新風險。

特首李家超2024年1月25日出席立法會行政長官互動交流答問會，討論推動盛事經濟以及《基本法》23條立法，圖為葉劉淑儀。（黃浩謙攝）

葉劉倡參考英國使用快、實務守則方法更新執法權

新民黨葉劉淑儀發言支持23條立法，稱黨內老將黎棟國、以至「小花亂草」都會全力支持，重提自己22年前、即2003年時作為23條立法推手，坐在會議廳官員席，高興現屆政府將履行憲制責任，對於形勢千變萬化，有時涉及科技，條例如果要追上，可以參考英國做法，以檢討法例附表下實務守則的方式，6星期內更新執法權力，形容這做法比較快。

特首李家超2024年1月25日出席立法會行政長官互動交流答問會，討論推動盛事經濟以及《基本法》23條立法。（黃浩謙攝）

李家超︰香港人太君子唔知世途險惡、豺狼當道

李家超回應指，葉劉淑儀提到英國的法例非常嚴厲，政府審視過不同國家的國安法例，但每個國家制定的法律都針對自己整體國安法律系統，香港一定會參考外國法律，但哪些適用於香港會全面審視。

他又說，感覺議員有共識一定要實踐好26年多以來，都未完成的憲制責任，以補足短板和漏洞，相信社會經歷2019年「黑暴」後真真正正醒覺，「我哋曾經立法失敗，我會相信可能香港人真係太君子，唔知世途險惡，唔知豺狼當道，亦唔知道世界咁多小人，咁多國家其實對香港呢個大肥豬肉虎視眈眈，但我哋經歷過特別係2019年傷痛，當危害國家安全風險喺眼前發生，嗰種艱難、苦痛，令我哋明白，我哋縱然是君子但要防小人，我哋要防敵對力量」，舉例間諜活動，香港始終是君子但必須防小人，必須防範敵對勢力很想在港取得最大利益，保障市民褔祉和經濟發展。

特首李家超2024年1月25日出席立法會行政長官互動交流答問會，討論推動盛事經濟以及《基本法》23條立法。（黃浩謙攝）

加強「應變反駁隊」針對敵對力量文宣

他又指，會加強「應變反駁隊」，過去經歷留意到敵對力量在文宣工作，特別利用互聯網做大量抹黑歪曲事實工作，相信今次立法工作會再出現，希望市民在網絡留意到抹黑或惡意攻擊的訊息時通知政府，政府會針對社交媒體成立「反駁隊」，說明事實真相，他有信心在大家的共識共同意願下，盡快完成23條立法，讓長期困擾的問題上寫上完滿句號，之後就拼經濟、拼發展。

特首李家超2024年1月25日出席立法會行政長官互動交流答問會，討論推動盛事經濟以及《基本法》23條立法。（黃浩謙攝）

設「直接聯絡機制」解答立法問題 專隊做解說

李家超說，解說工作「沒有最好，只有更好」，要全方位盡力做、大量做、重複做，感謝議員及愛國愛港力量願意參與，稱認同可以向議員提供相關資料，亦已準備「直接聯絡機制」，當出現涉及立法的新問題，可以透過機制解答得更清楚。

他說，要設專隊做解說工作，保安局局長、律政司司長和自己都是主要解說的官員，其他局都會參與，至少在統籌和安排方面，解說工作會分成核心和支援隊伍，其他部門包括財政司司長都會協助，和特別界別包括商界、媒體和外國總領事，地區也重要，因為有新區議會組成，愛國愛港者的組織也會針對不同人士做解說工作。

特首李家超2024年1月25日出席立法會行政長官互動交流答問會，討論推動盛事經濟以及《基本法》23條立法。（黃浩謙攝）

23條立法準備工作進最後階段、衝線直路

他總結發言時，提到國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍講話指，香港看似平靜，但暗存湧動，要提高警惕，切不可掉而輕心，要將香港國安短板盡快補上，輕裝上陣拼經濟拼發展。他指民生要全社會集中經濟處理，愈早完成立法，愈早全神貫注解決民生問題，望立法早一日得一日，政府準備工作最後階段，在衝線直路。