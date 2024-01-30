23條立法・直播｜立法會保安、司法委員會聯席會議　介紹諮詢文件

基本法23條立法公眾諮詢今日（30日）展開，為期一個月至下月28日結束。23條將新增「境外干預罪」，禁止任何人配合外國勢力干預香港選舉、立法及司法機關等。



立法會保安事務委員會和司法及法律事務委員會下午隨即舉行聯席會議，由民建聯立法會議員陳克勤主持會議，陳希望議員諒解急迫的時間召開會議。《香港01》全程直播。



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律政司司長林定國簡介諮詢文件，認為有4個必須，第一是必須按照香港實際情況及外國經驗制定前瞻性的維護國家安全法，安全是發展的前提，所有國家都會認為國安是頭等大事，往往相關法律不止一部。他表示要及時應對新形式的國安法，必須有效及具備前瞻性，香港必須按照獨特情況立法。

第二是必須盡早完成憲制責任，他指不單是授權本地立法，更是憲制責任。

第三是必須同時準備落實全國大人《528決定》及《香港國安法》要求，他表示要全面準備履行責任，要強化執法力量、加強執法工作，表示23條本地立法要與《香港國安法》一致，要銜接、兼容、互補，完善執法權力及訴訟程序。

第四是必須按適用於香港的國際標准，保障人權自由及堅持法治原則。他表示《香港國安法》第四條已經列明，需要尊重、保障人權，但強調權利、自由非絕對，為保障國安要有一定限制；不能違背《基本法》第一條及十二條。他續稱，法例會清晰界定罪行元素，需要證明犯罪原則及意圖，不需要擔心誤墮法網，強調法院有公平審訊。

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行政長官李家超今日（30日）率領律政司司長林定國和保安局局長鄧炳強，宣布即日起展開23條立法諮詢。23條將新增「境外干預罪」，禁止任何人配合外國勢力干預香港選舉、立法及司法機關，另外亦會在不誠實取用電腦的基礎上引入新罪行，針對透過電子系統危害國安的行為。他說，23條列明案件在香港審理，不會將被捕人送往內地。

被問到完成立法目標和時間表，以及為何諮詢期只有1個月，較2003年短，是否「走過場」時，李家超認為諮詢期長度「適合」，稱社會對立法已有共識。