23條立法｜湯家驊稱損國安的事不會是公眾利益　不同意成抗辯理由

港府周二（30日）展開《基本法》23條本地立法公眾諮詢，諮詢文件其中一章提到竊取國家機密，有立法會議員關注會否把公眾利益納入答辯理由，行政會議成員湯家驊今日（31日）在電台節目表示，不同意加入公眾利益作為答辯理由，指以「公眾利益」作為答辯理由在法理上不成立，指國家安全和公眾利益不會重疊，否則是自我矛盾：「呢個世界上無公眾利益係去傷害國家安全，公眾利益係維護國家安全。」



▼1月30日 港府宣布展開《基本法》23條本地立法公眾諮詢▼



湯家驊今日在電台節目被問到早前有議員批評政府政策「親小紅書」，會否觸犯第四章的煽動意圖引港人與內地人敵意，湯回應指，批評未必會引起憎恨，加上批評意圖亦未必為引起敵意。他舉例，一個普通人提出意見未必會引起廣泛認同，相反，一位政黨領袖提出意見可能就會獲廣泛認同，有可能觸犯法例。

湯家驊：呢個世界無公眾利益係去傷害國家安全

第五章有關竊取國家機密，有議員關注會否把公眾利益納入答辯理由，湯家驊表示，「呢個世界上無公眾利益係去傷害國家安全，公眾利益係維護國家安全。」因此，認為相關說法自相矛盾。他又提到，相信一般傳媒難以干犯相關罪行，因為一般資訊未必會影響到國家安全，建議傳媒在披露相關資訊前詢問資料來源或相關部門會否干涉國家安全。

第五章有關竊取國家機密，有議員關注會否把公眾利益納入答辯理由，湯家驊表示，「呢個世界上無公眾利益係去傷害國家安全，公眾利益係維護國家安全。」（資料圖片）

湯家驊稱隱匿叛國罪非新奇 英美也有

針對隱匿叛國罪，湯家驊表示，英國、美國亦有隱匿叛國罪，相關罪行為普通法，形容「唔係新奇」，納入23條的好處可以把判決時會考慮的情況寫出來，「大家唔使估估下。」他表示，相關法例類似保護兒童條例，若知道有人正在虐兒需要報警，不應隱瞞。

第九章提到，可以就國安罪行延長羈留期限，湯家驊表示，英國法例是可以延長羈留14日，忽視人權，他不認為香港會傾向內地的做法。

黎棟國稱罪行較2003年版本多 因西方國家對香港態度有變

保安局前局長黎棟國在同一節目表示，經過2019年，認同香港有需要就23條立法。今次諮詢文件提出的罪行較2003年版本多，因為西方國家對香港態度有所不同，加上地緣政治改變，而新增不同罪行。

保安局前局長黎棟國表示，經過2019年，認同香港有需要就23條立法，他又指，諮詢文件提出的罪行較2003年版本多，因為西方國家對香港態度有所不同。（資料圖片/林靄怡攝）

是次公眾諮詢文件沒有提及建議刑罰水平和豁免，黎棟國形容政府「諗法係聰明」，相關做法可以聽取不同意見，若把建議刑罰水平列出，相信討論會「唔太好」。

針對延長延長羈留期限一章，他表示，重點在於如何給予權力警方羈留嫌疑犯多於48小時，應該要有甚麼程序。

譚耀宗：普通法精神意圖係好重要

全國港澳研究會副會長譚耀宗表示，政府是次準備工作做得不錯，「讚一讚諮詢文件」，他指，諮詢文件內使用淺白文字，同時加入外國相關條例，令大眾亦易理解條例。

同樣被問到早前有議員批評政府政策「親小紅書」，會否觸犯第四章的煽動意圖引港人與內地人敵意，他認為不會，因「普通法精神意圖係好重要」 ，要證明該人有意圖危害國家亦要經過大量蒐證工作。