23條立法｜沒諮詢記者協會 鄧炳強：佢係侮辱認受性所以無搵佢
撰文：馮子健
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《基本法》23條立法公眾諮詢即日起至下月28日結束，引入叛國、煽惑叛變、竊取國家機密、境外干預、間諜罪等。律政司副司長張國鈞聯同身兼「反駁隊隊長」的保安局局長鄧炳強，今天（31日）在政府總部舉行三場解說會，會見港區人大政協、金融及新聞界代表，會後主動會見傳媒反駁坊間謠傳。
《基本法》第23條立法公眾諮詢展開，港府將設多條專隊負責「解說」，並設「應變反駁隊」回應抹黑及反擊敵對勢力。保安局局長鄧炳強是「應變反駁隊」隊長，他解釋如有人刻意散布虛假資訊挑動市民情緒，政府需要作出反駁，以讓市民了解掌握是虛假資訊。
今次基本法23條立法諮詢文件未提及能否將「重大公眾利益」作為豁免理由，預料亦成為傳媒發問焦點，鄧炳強昨天（30日）在立法會保安事務委員會和司法及法律事務委員會聯席會議主動表示，「重大公眾利益」是否可納入豁免條件「想聽聽大家意見」，之後再詳細考慮。
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