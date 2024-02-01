鄧炳強買Pacific Coffee咖啡　店員杯身寫呢句感心暖｜政壇諸事町

政府連日來舉辦《基本法》23條立法諮詢會，主責的保安局局長兼「應變反駁隊」隊長鄧炳強坦言忙得不可開交，抽空去買杯咖啡提神，發現紙杯寫上「鄧SIR，23加油！」，他直言頓覺「心裡一暖」，稱為了維護國家安全努力，得到市民支持，再辛苦都無悔。



鄧炳強今天（1日）下午在社交網站Facebook上載一張用華為P30 Pro手機拍攝的相片，相中人以左手拿著一杯咖啡，紙杯上寫上「鄧SIR，23加油！」，還畫上一個笑容。（鄧炳強Facebook相片）

鄧炳強買Pacific Coffee咖啡 店員杯身寫「23加油！」

鄧炳強今天（1日）下午在社交網站Facebook上載一張用華為P30 Pro手機拍攝的相片，相中人以左手拿著一杯咖啡，紙杯上寫上「鄧SIR，23加油！」，還畫上一個笑容。根據咖啡杯的設計，與華潤創業集團旗下咖啡連鎖品牌Pacific Coffee（太平洋咖啡）同款。

鄧炳強：得到市民嘅支持，再辛苦都無悔

鄧炳強在貼文表示，為維護國家安全而努力，再忙都值得，「得到市民嘅支持，再辛苦都無悔！」，Hashtag透露自己抽空買咖啡提神，見到店員在杯身寫上字句，感覺「心裡一暖」，他多謝對方的支持，更不忘在貼文寫上「23立法維護我家」宣傳。

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鄧炳強連日見記者及向各界諮詢23條

23條立法諮詢本月28日結束，為期一個月，鄧炳強馬不停蹄與官員會見各界解說，先是周二（30日）陪同行政長官李家超及律政司司長林定國，召開記者會公布諮詢文件，同日更出席立法會一個聯席會議，解答立法會議員的疑問。翌日周三（31日）起，鄧炳強與律政司副司長張國鈞，約見金融界、新聞界諮詢23條立法意見，傍晚再出來見記者，以「應變反駁隊」隊長身份，主動回應坊間對23條的質疑和謠傳。下周一政府亦邀請全體區議員到政府總部出席23條立法諮詢會。