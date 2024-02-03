23條｜諮詢文件無提刑罰　林定國：罪名範圍未清楚　無基礎訂建議

政府就《基本法》23條作公眾諮詢，惟諮詢文件沒有刑罰水平建議。律政司司長林定國今日（3日）在電台節目表示，現時連罪名範圍都未清楚，包括控罪元素、辯護理由等，未有基礎訂下建議刑罰。他指，香港法例按成文法組成，一般設最高刑罰，「講最多判幾多」，「唔會話犯咗罪一定判咩刑罰，一定係睇番個案情」，也要視乎各級法院審理而有不同，目前諮詢階後應聚焦如何滿足立法的需要。



基本法23條立法公眾諮詢文件1月30日出爐。（潘耀昇攝）

《香港國安法》設有最低刑期限制，被問到《基本法》23條立法會否採用類似做法，林定國表示，《香港國安法》是一套內地法律，草擬的刑事法律及刑罰，是採用內地刑事訴訟法的相關原則，所以較通常有最低刑期，但並非適用香港普通法的管轄區，或相關的草擬工作；而《基本法》23條是本地立法，香港法律通常是訂立最高刑期，最終由司法機關判刑。

延長拘留時間會否有被司法覆核風險？林定國：沒有評估

諮詢文件提出參考英國做法，延長羈留時間至14日，保安局局長鄧炳強指，涉嫌危害國安人士有隱秘方式溝通，案件需要長時間處理，如拘留時間過短或令人容易毀壞證據，需要機制規管，認為英國最長拘留14天值得參考。他又稱，即使最長拘留14天，不代表每次都申請拘留14天，而是拘留多一天都需要充分理據。

林定國認為，只談拘留日數多少並無意思，關鍵是執行的原因、理據是否充份、有無客觀機制證明理由充份，「唔係討論10日、30日，如果唔需要羈留佢，一日都叫多，要嘅30日都嫌少。」

被問到拘留時間延長，會否違背《基本法》提及的《公民權利和政治權利國際公約》，以致有被司法覆核的風險，林定國指，只要執法機關有充份理據，沒有不合理地延長拘留便可，而政府沒有評估被司法覆核的風險。