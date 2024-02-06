薪常會倡停薪酬水平調查第二階段工作　彭耀佳：審慎　工會支持

公務員薪俸及服務條件常務委員會（薪常會）今日（6日）向特首李家超呈交報告書，並建議不繼續進行2019年公務員薪酬水平調查第二階段工作的建議。薪酬水平調查第二階段工作，包括向私營機構蒐集與薪酬水平相關的數據，及就調查結果作出分析和建議。薪酬水平調查旨在確定公務員薪酬是否與私營機構薪酬大致相若。



薪常會主席彭耀佳稱，就現階段而言，不繼續去進行薪酬水平調查的第二階段工作是審慎的做法，認為薪酬水平調查應該在勞工市場大致穩定的時候才進行，在該環境下所得的結果將會獲大多數持份者普遍視為相對可靠，從而真正達致進行薪酬水平調查的目的，即讓政府在充分掌握相關情況後，才就公務員薪酬的變動作出決定。工會也支持薪常會的決定。



薪常會向政府提出不繼續進行2019年公務員薪酬水平調查第二階段工作的建議。（資料圖片）

第一階段物色職位 在及後階段與私營機構比較

薪常會早前分兩階段進行2019年薪酬水平調查，基於當時的特殊社會經濟情況，尤其是2019冠狀病毒病疫情爆發及蔓延所引起的不明朗狀況。薪常會已透過專業顧問完成了調查的準備工作。

在第一階段工作的過程，薪常會曾諮詢職方，並改良了調查方法、物色了合適的公務員職位用以在繼後階段與私營機構職位作比較，以及經與管職雙方代表充分討論後，確定了上述公務員職位的主要特點。

按照分兩階段進行調查的做法，薪常會在完成第一階段工作後，會建議是否和何時進行薪酬水平調查第二階段工作，當中包括向私營機構蒐集與薪酬水平相關的數據，以及就調查結果作出分析和建議。

薪常會：外圍狀況可能對企業的薪酬決定造成負面影響

不過，薪常會表示勞工市場正經歷前所未有的波動，本港勞動人口大幅且急速縮減，並在年齡及職業分布上出現變化。同時，私營機構的職位空缺數目也飆升。面對勞工市場緊張，私營機構僱主採用了不同策略以吸引和挽留人才並節省人手，或為私營機構的薪酬安排及薪酬水平帶來影響。政府亦推行了一系列措施，以更果斷進取和更具針對性的方式來吸納人才，而這些措施將需要一段時間才能在紓緩人手短缺方面充分發揮其效用。

薪常會又表示，經濟情況仍受累於充滿挑戰的外圍狀況，包括先進經濟體的需求減弱，以及地緣政治局勢越趨緊張。股票及地產市場近期表現下滑亦反映市場對經濟前景抱持審慎態度。所有這些因素均可能會對企業拓展業務和作出薪酬決定造成負面影響，繼而可能影響到私營機構的薪酬水平。

梁籌庭。（資料圖片）

梁籌庭：不少職方支持暫緩薪酬調查

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指薪酬水平調查每次結果會影響6年薪酬，如今經濟波幅比較大，「恆指每日升跌幾百點」，同時搶人才措施無可避免短期「扯高」機構工資，但農曆新年後如經濟回落，薪酬水平調查結果又可能回落。他表示不少職方亦支持不繼續第二階段調查，但指此舉不等同不做調查，只是應該在經濟較穩定時再調查，避免長時間影響工資結構。

政府：會諮詢各持份者再作決定

政府發言人表示，是否進行第二階段調查的決定，可能會影響未來整體公務員隊伍，政府收到薪常會報告書後會諮詢職方、紀律人員薪俸及服務條件常務委員會和首長級薪俸及服務條件常務委員會的意見，亦會諮詢立法會公務員及資助機構員工事務委員會。

發言人稱，行政長官會同行政會議在考慮薪常會的建議，以及持份者的意見和各項相關因素後，會就薪酬水平調查的未來路向作出決定。

按照自2007年實施的更完備公務員薪酬調整機制，政府會進行三類不同調查，以比較公務員薪酬和私營機構薪酬情況，包括每六年一次的薪酬水平調查；每年一次的薪酬趨勢調查以確定私營機構的按年薪酬變動；及在有需要時因應特定情況進行的入職薪酬調查。