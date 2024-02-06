23條立法｜林定國：國家秘密罪豁免好嚴謹　拒評曾鈺成質疑未釋疑

行政長官李家超、律政司司長林定國及保安局局長鄧炳強今天（6日）下午向外國駐港領事及商會講解23條立法，與會者集中關注境外干預罪和國家秘密罪。林定國在會後表示，最終法律條文會寫得清晰，不認為要用「憂慮」二字來形容社會對23條的「關注」，直言「無聽到任何人話唔支持立法。」



被問到立法會前主席曾鈺成撰文提到，非法披露國家秘密罪應該對「公眾利益」是否抗辯理由有具體的規定，清晰交代誰是「國家安全」解釋的最後權威。林定國指，其他人提出的意見，他不會去批評或評論，強調最終法律版本要清晰。



百多外國領事、商會出席 鄧炳強：與會者清楚立法內容

大約一百名外國駐港領事、本地及外國商會代表，下午到政府總部西翼聽取李家超講解基本法23條內容，歷時大約一個多小時，會議超時，與會者有機會向李家超提出關注問題。

鄧炳強在會後表示，23條立法諮詢展開一星期，已舉行超過十場諮詢和交流會議，包括本地商界、法律界、社褔界、教育界、地區團體等，聽取不同意見。他說，大部分都非常支持23條立法，關注境外干預罪和國家秘密罪等，與會者聽完後表示對立法內容清楚，明白對一般商人和本地人沒影響。

林定國：國家秘密罪豁免好嚴謹 如緊急、好大公眾利益

被問到會上接觸的外國商會有否表達對23條立法有甚麼憂慮或者反對立法，林定國回應說，會議內容不能披露，不過「今時今日為止，無聽到任何人話唔支持立法，所有香港市民，包括外國朋友都充分理解香港有憲制責任，呢方面係非常一致」。他說，有一、兩個議題公眾比較關心，不會用「憂慮」二字來形容，大家提出問題希望多聽解說，包括國家秘密和境外干預，當局用不同方法解釋給大家聽，國家秘密罪之中需否有辯護理由，不同國家、地區有不同做法，有些國家甚至沒有辯護理由，「就算有例外都必須有好嚴謹嘅門檻啦，好多事情要考慮啦，例如緊急性、好大嘅公眾利益」，透過多討論收集意見，盡量確保大家明白立法，令法例合理地清晰。

曾鈺成促列具體抗辯理由 林定國：不會去批評

被問到立法會前主席曾鈺成撰文提到，23條立法中非法披露國家秘密罪的解釋未能完全釋除公眾，特別是傳媒工作者的疑慮，建議條文應該對「公眾利益」是否抗辯理由有具體的規定，以及要求清晰交代誰是「國家安全」解釋的最後權威。林定國指，其他人提出的意見，他不會去批評或評論，會盡力聽更多意見，確保最終法律版本會清晰。

至於23條本地立法除團體條例部份，是否適用公司法人代表，鄧炳強指公司條例並不會納入23條 ，會由原本公司法處理。而草案字眼有否澄清空間，包括「境外干預」條文中「可覆蓋以下範疇」的「可」字是否代表「有限數」，鄧炳強指文件寫得很清楚，包括文件訂明什麼叫配合境外，和如何達到干預效果，他續指會繼續聽取意見，留意有否進一步優化的空間。