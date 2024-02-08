世紀暴雨︱石澳道本月底重開兩線行車　3月開放耀興道臨時行車線

去年9月本港經歷「五百年一遇」黑色暴雨，石澳道和筲箕灣耀興道分別山泥傾瀉，一度全線封閉。事隔5個月，石澳道復修工程完成大致完成，預計本月底重開兩線行車；耀興道目標下月開放一條臨時行車線，第二季才全線重開，未有具體月份。



石澳道本月底重開兩線行車

石澳道去年9月8日受暴雨影響，導致山泥傾瀉和路陷，全線封閉，經政府部門及承建商協調和趕工後，兩日內重開一條行車線。路政署表示，過去5個月在石澳道路邊加裝31條迷你樁鞏固斜坡，減少臨時斜坡的傾斜度，工程已大致完成，預計本月底重開兩線行車，已安排承建商清理石澳道排水系統。

耀興道目標下月開一條臨時行車線

筲箕灣耀興道去年亦受暴雨影響，山坡倒塌，大量泥石塌下，路政署正使用大型吊運器械移除碎石，再噴漿混凝土穩定山坡泥石，署方指工程難度及危險性非常高，目標下月開一條臨時行車線，第二季才全線重開。

今明兩年為城門河、林村河及大埔河沿岸裝水浸警告系統

針對暴雨下多條行人隧道水浸，路政署今明兩年會分階段為沙田城門河、大埔林村河及大埔河沿岸的部分行人隧道，安裝水浸警告系統，當行人隧道內的水位超過水浸觸發感測器預設高度，行人隧道的燈箱會顯示警告訊息提示切勿進入。另外，路政署亦正與機電工程署研究在低窪較高水浸風險的行人隧道，加設閉路電視系統，向緊急控制中心提供行人隧道即時資訊，加強監測行人隧道的水浸。