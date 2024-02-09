李家超行沙田年宵市場：祝市民龍精虎猛　桃花早開早富

今日（9日）是年三十晚，不少市民都會行花市，為迎接甲辰龍年作準備。行政長官李家超早上會到沙田源禾路年宵市場逛花市。《香港01》會直播現場情況。



李家超抵達源禾路年宵市場，民政及青年事務局局長麥美娟等一行人在場迎接，李聽取有關年宵的安排。他指：「最重要大家開心」又稱自己過去是晚上去行花市，他又向沿途市民打招呼。



他詢問一名女童最愛甚麼花，小女童則回應稱玫瑰、最愛是英文科。女童則反問李家超如何能成為如他一般優秀的人，李家超回應稱一年之計在於春，要為未來做好計劃。



小女童又表示將要參與奧數比賽。李家超指他自己讀書時，幸好得啟蒙老師指引，但斷言小女童將來一定勝過自己。他又指今年的花車巡遊一定較過去精彩。



李家超又與一對逛花市的市民合照，祝大家笑口常開。之後，又遇到一位帶著嬰孩逛花市的媽媽，李家超關注嬰兒的體重。



李家超之後又與一個蘭花攤檔檔主閒談，李家超指蘭花很優雅，稱要挑選一盤蘭花送母親。該盤蘭花售價328元，李家超則付上330元寓意：「生生猛猛」。



他在年宵市場遇上多名小童，均呼籲他們要孝順父母，一名十歲女童更要求李家超在書本上簽名留念，李家超欣然接受：「咁榮幸！」他又與一名女士閒談，指龍年象徵吉祥，祝願大家身體健康！他又稱對龍年願景正面，但需要市民同心合力。



李家超之後又購入六枝百合花，他形容百合很高潔。



他又向市民拜早年，祝願市民龍精虎猛、身體健康、事事順利！他又指今年終可脫下口罩，終可見到市民笑臉，又指今年桃花早開 象徵早開早富。



李家超日前拋擲寶碟到許願樹，祝願香港龍騰新程，市民身體健康。（夏家朗攝）

大埔關愛隊於7日舉行新春長者關愛活動，李家超當日也有出席林村的盆菜宴，與長者用膳和聯天，其後花一百元購買許願寶碟，寫下「香港龍騰新程，市民身體健康」的祝願，將寶碟拋擲到許願樹上。他表示，政府主要官員會於新歲前到18區家訪，又會聯同關愛隊向街坊派送福袋。

而今日李家超在《大公報》訪問中談及新一年工作時，表示期望完成《基本法》23條立法，讓香港社會從此可輕裝上陣，全力拼經濟，改善民生。