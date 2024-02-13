急症室加價｜基層長者：未必再就醫　林哲玄：須讓市民有選擇

政府近日表示將檢討醫管局收費，有基層長者指如果急診室加價，日後未必再前往求醫。醫療衞生界立法會議員林哲玄呼籲，有需要的長者必須要去急診室就醫，他曾向政府反映過加價的問題，認為要讓市民有多一個選擇，且加價也未必收回成本。



近日政府表示將檢討醫管局收費，有基層長者指如果急診室加價就未必會前往求醫，醫療衞生界立法會議員林哲玄表示，有需要的長者必須要去急診室就醫，加價的問題向政府反映過，認為要讓市民有多一個選擇，況且加價也未必收回成本。（李宇婷攝）

香港社區組織協會及香港老人權益聯盟與一眾基層長者，今日大年初四向議員反映新春願望，包括「一人一家庭醫生」等。

社協幹事吳衞東指，現時普通科門診收費遠較急症室收費便宜，基層市民及長者絕非「貪平」而棄門診「濫用」急症，主因門診名額嚴重不足，服務亦乏善可陳，未能預約的長者求醫無門下被迫輪候急症，有出席論壇的長者更指急診室加費不會前往就醫。

社協幹事吳衞東指，現時普通科門診收費遠較急症室收費便宜，基層市民及長者絕非「貪平」而棄門診「濫用」急症，主因門診名額嚴重不足。（李宇婷攝）

吳衞東指當局去年推出慢性病共同治理計劃，鼓勵市民善用家庭醫生，妥善管理慢性病及減少急症及專科的需求，惟計劃的共同付款額令基層長者卻步。

根據計劃，每次診症，政府會資助部分費用，金額為166元，計劃參加者每次只需支付家庭醫生於參加計劃時所釐定的共付額。政府建議的共付額為150元。

吳指，政府既提出「一人一家庭醫生」的美麗願景，惟貧窮長者的家庭醫生何在？林哲玄指，現時血糖偏高，或已患有糖尿病或高血壓的人士可獲政府資助，由自選的家庭醫生長期跟進，認為應該讓所有人均有註冊家庭醫生，並考慮資助長者看家庭醫生。

增加暫託宿位 調低津貼門檻

長者們的其他願望包括增加暫託宿位和調低「護老者津貼」門檻。社協幹事阮淑茵指，18區「關愛隊」提供轉介服務，但並沒有增加直接服務；「24小時照顧者專線」同樣只是提供輔導及轉介服務；基於需求殷切及有其突然性，以往日間暫託服務只有260個名額，住宿暫託只有330個名額，社署於去年12月1 日起擴展暫託服務網絡，但申請程序未能協助緊急情況需要，加上因私營安老院費用及質素難以監管，長者及家人沒有信心使用私營安老院暫託服務。

社協幹事阮淑茵指，18區「關愛隊」提供轉介服務，但並沒有增加直接服務。（李宇婷攝）

護老者津貼方面，她指應按實際照顧情況調整領取津貼條件，事實上護老者津貼要求領取者士定期申報為受照顧長者每月提供不少於80小時照顧，包括如膳食、家務等，及長者日常生活中所需的個人照顧及協助，例如協助長者走動、穿衣、如廁及個人衞生等。

出席論壇的社褔界立法會議員狄志遠認為，政府應該為照顧者提供經濟及情緒支援。（李宇婷攝）

出席論壇的社褔界立法會議員狄志遠認為，政府應該為照顧者提供經濟及情緒支援，包括降低申請津貼門檻，他又關注到出席的基層長者所反映安老院服務質素的問題，包括包多張尿布以減少更換尿布的次數等，之後會向社署反映。