會否再通宵開放深圳灣口岸？　陳國基︰如有需要會盡量配合

剛過去的新春假期，羅湖口岸年三十及年初二延長通關至凌晨2時，深圳灣口岸年三十至年初四更實施24小時通關。政務司司長陳國基被問到有關口岸日後會否再通宵開放時說，會留意兩地旅客數量，視乎需要盡量配合，希望令旅客在香港開心、愉快的體驗。



政務司司長陳國基今天（18日）到深圳出席廣東省高質量發展大會人才專題分論壇。（政府新聞處相片）

再通宵開放深圳灣口岸？ 陳國基︰如有需要會盡量配合

陳國基今天（18日）在深圳出席「廣東省高質量發展大會人才專題分論壇」，會後被問到羅湖和深圳灣口岸新春期間延長通關，會否與廣東省商討日後假期再有類似通關安排，他說，農曆新年的特別通關安排成功，其中深圳灣口岸24小時通關便利旅客過境，不過整個安排不只考慮通關，「不是只理通關便可以，有數項是很重要，第一是旅客回內地之後，在口岸如何再安排他們回家，要有很多其他的配合。當然，我們會留意旅客的數字有沒有這樣的需要，這是很重要的，因為如果有這樣的需要，我們一定會盡量配合，目的只有一個，就是希望旅客在香港有很開心、很愉快的經驗，這是我們的目標。」

對於廣東省委書記黃坤明表示，與港澳攜手加快建設大灣區高水平人才高地。陳國基表示，本港的人才計劃至今吸引約24萬人申請來港，有超過一半都是內地人才及專才，相信大灣區未來發展一定好。