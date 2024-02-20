未正面回應夏寶龍周四起訪港　李家超：適時會有公布

行政會議今日（20日）復會，行政長官李家超在會前見記者時，未有正面回應中央港澳辦主任夏寶龍本周四起訪港六天，只強調中央官員一直關心了解香港，自己兩次到北京述職時，官員也強調重視香港發展經濟、重視民生，如果有中央官員訪港，政府會適時公布。



被問及立法會押後下月的東盟訪問行程，是否象徵《基本法》23條立法草案會在下月公布並隨即進入審議階段，李家超只回應稱越早立法越好，尊重立法會盡職履責。



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以門鎖喻23條立法 強調為保障香港安全

再被問及《基本法》23條立法諮詢進展及《日經新聞》報道指上屆政府拒確認3位高院法官任命，其中一人因對國安法有憂慮而退出，李家超回應指會一直按香港的法律處理，委任任何法官會按專業方面處理，《基本法》23條立法除是特區制責任更重要是確保香港的安全，保障自己安全的法律；「無人來煩我哋，呢條法律是不適用」，他又以「爆格」為例，指要有有效的門鎖保護自己，確保有充分法律保護我們，不要讓壞人侵犯香港，司法人員一直按誓言經驗處理案伯無畏無懼，獨立審訊案件，在國際上亦有良好的口碑，和司法人員履職無任何關係，會依照法律詮譯條例。

黃金周訪港旅客逾143萬

而在記者會的開場白中，李家超指今日為龍年首個行政會議，祝市民和傳媒龍年大吉，又指新春黃金週143.6萬人訪港，平均每日內地入境香港人次15.7萬，較國慶黃金週多15%、較勞動節黃金週多25%。春節黃金週有1890個內地旅行團，每日約200個，比2018年每日170個多。酒店入住率90%，煙花匯演當日，偏遠地區酒店都住滿。他表示，旅客過夜日數增加16%，2023年人均入住3.6晚。

李家超：政府帶來人氣、業界要把人氣變財氣

他又稱，疫情轉去其他地區的活動回歸香港，包括亞太區皮革展時尚物料展3月回歸、美酒展5月回歸。亦有潮流文化新展覽選址香港。

他指，巴塞爾藝術展、香港綠色週、影視娛樂博覽等陸續舉行，香港兩個大型活動場地最少舉行100場展覽，會展業已經恢復疫情前水平或者已經超越。他又以編導比喻作政府推動經濟旅遊的角色，籲其他業界也要做好工作：「政府帶來人氣，業界要把人氣變財氣。」

他指全港18區日夜都繽紛陸續推出，認為成功帶動市民氣氛，例如觀塘夜市80萬人次入場，生意額較平日多一倍；大埔林村大排長龍，有攤位表示單日營業額20萬。

他表示，在新情況要有認識及掌握，香港外遊人數比入境旅客多屬正常，2023年疫情結束報復旅遊，加上兩地居民往返人數多，不再是兩制排斥一國，很多港人到內地遊玩探親公幹。