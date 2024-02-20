23條立法｜鄧炳強批香港監察聲明無中生有　恐嚇手法如黑社會

政府正就《基本法》23條進行諮詢。保安局局長、應變反駁隊隊長鄧炳強今日（20日）表示，留意到香港監察聯同80多個組織就23條立法發表聯署聲明，斥有關聲明抹黑、無中生有。



他又稱，香港監察自從2019年黑暴期間不停要求外國制裁香港官員，形容做法如黑社會，但他本人已正遭美國制裁，亦不會懼怕被制裁。



保安局局長鄧炳強。（盧翊銘攝/資料圖片）

聲明無中生有 鄧炳強表示不怕被制裁

鄧炳強指，香港監察自從黑暴不停要求外國制裁香港，其贊助人包括前港督彭定康、正被港府通緝的許智峯、黃台仰，並指聯署的80多個組織大部分都是反中亂港組織，收到美國組織或英國政府的資助，其針對23條立法的聲明亦是無中生有。

他解釋指，煽動意圖罪只是針對挑撥行為，對於事實評論不會違法，又稱國安條例全世界都有，對香港監察要外國制裁香港官員的做法不會懼怕，「我唔怕制裁，本身都被制裁」，批評做法如同黑社會恐嚇。

對於有人指23條立法會影響公平審訊，鄧炳強反駁指是錯的，反而是更加公平更加保護。延長羈留方面，鄧反問很多外國都有，為何香港不能？他重申，23條立法針對少數人，令其他人有更好的保障。

鄧炳強：外國商會、領事表示明白

被問及23條立法後，反中亂港組織聯署是否違法？鄧炳強指是否違法要視乎行動，但本次發聲明的行為誤導、恐嚇香港市民，要作出澄清，認為是外部勢力危害國家安全的誤導行為。他又稱，已經與外國領事、商會講解23條立法原意，對於關注點都有解釋，不會誤墮法網，外國商會及領事表示明白。