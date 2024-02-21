陳穎欣稱曾鈺成質疑23條多於支持　何俊賢不點名強烈譴責博取流量

民建聯創黨主席曾鈺成日前撰文關注23條立法會否造成過大打擊面，引來工聯會立法會議員陳穎欣拍片質疑論點令人「搲頭」，以「曾鈺成關鍵時造反？」為題，形容曾鈺成令人感覺是質疑23條多於支持。



民建聯立法會議員何俊賢今天（21日）不點名反駁陳穎欣，稱議員責任就是釋除坊間對23條的疑慮，而非提出任何疑慮的人都被標籤成反對23條，「這種博取流量以及違反愛國者行為，我予以強烈譴責。」



民建聯立法會議員何俊賢今天（21日）不點名反駁陳穎欣，稱議員責任就是釋除坊間對23條的疑慮，而非提出任何疑慮的人都被標籤成反對23條，「這種博取流量以及違反愛國者行為，我予以強烈譴責。」（民建聯片段截圖）

何俊賢：部分人經常借23條博取流量絕對要不得

何俊賢在立法會前廳交流會後會見傳媒，主動提到有部分人經常性借23條博取流量，「令到一些發表正當意見的學者、政界人士提出對23條，或者提出市民對某個程度方面的不清晰地方或疑慮，就進行攻擊，這一部分我們認為是絕對要不得。」他認為作為愛國者治港一分子，是應該就市民可能對某條例不清晰的地方講解，而不是將任何疑慮都變成攻擊目標，「最近我們的前主席曾鈺成先生，他發表了文章，最後一部分亦都提到，政府是知道市民有疑慮是正常，所以他們提出問題質疑批評以及盲目攻擊煽動，是有本質上的分別。」

提出23條疑慮並非反對23條 何俊賢：強烈譴責博流量行為

他又說，2019年反修例事件，有反對派借助確實存在的民生議題煽動市民攻擊政府，但是撇除這些外部勢力，民生問題的確也是存在的，「23條的一些疑慮存不存在，是會有的，而我們的責任正正是要釋除這些疑慮，而不是提出任何疑慮的人都是反對23條，這種博取流量以及違反愛國者行為，我予以強烈譴責」，強調民建聯對任何正面而善意的意見都會聽取。

陳穎欣的影片標題包括有「曾鈺成關鍵時造反？」等用字（陳穎欣YOUTUBE影片截圖）

陳穎欣日前拍片質疑曾鈺成「關鍵時造反？」

作為KOL的陳穎欣日前拍片談及23條立法，影片封面標題為「曾鈺成關鍵時造反？」，評論曾鈺成關注23條立法「煽動意圖」罪會否造成過大打擊面的言論，令人「搲頭」，又稱「若論點出自與曾鈺成友好的自由黨前主席、2003年一手推倒23條立法的田北俊或前財政司司長曾俊華還算合理。」她指，曾鈺成自立法會主席一職退下來後，不少行為令人大惑不解，例如曾鈺成的文章刊於《明報》「若要說服小黃人，文章刊於偏黃的報章可以明白，但曾生的文章似是質疑（立法建議），多於支持。」

陳穎欣：曾生無理由不理解（國家安全）意義？

陳穎欣亦引述律政司司長林定國以「哽耳」回應打擊面過大的質疑，並表明讚同林定國的回應，又指林定國稱論點反映對方不理解國家安全的真正意義。她問道：「曾生無理由不理解（國家安全）意義？」又稱類似言論若出於民主黨還可以理解、不覺突兀，因為民主黨沒有議員可向政府反映意見。