夏寶龍來港・直播｜今抵港考察調研7天　特首李家超早上到場迎接

港澳辦公室主任夏寶龍今天（22日）至下周三（28日）訪港考察調研7天，了解香港經濟發展、地區治理等情況，夏寶龍預料早上由北京抵港。行政長官李家超、運輸及物流局局長林世雄今天早上到達機場迎接夏寶龍落機。《香港01》在機場直播夏寶龍抵港。



今天（22日）早上10時45分左右，行政長官李家超、運輸及物流局局長林世雄到達機場，稍後迎接夏寶龍落機。（李宇婷攝）

李家超提前到機場預備迎接夏寶龍

夏寶龍預料今天（22日）早上11時許由北京飛抵本港，10時45分左右，行政長官李家超、運輸及物流局局長林世雄到達機場，稍後迎接夏寶龍落機。機場一號檢查閘外，警方設置記者區，警員在埸把守。

夏寶龍先參觀機場一帶 下午到政總聽取匯報

據了解夏寶龍抵港後會先參觀機場一帶，下午到政府總部聽取政府匯報工作，包括財金官員講解經濟情況，晚上到禮賓府出席晚宴。夏寶龍在港考察調研期間，據悉亦會與行政會議成員、立法會議員和區議員見面，也可能會落區視察。

4月18日，國務院港澳辦主任夏寶龍完成考察行程預備離港，抵達機場時向傳媒揮手。（資料圖片 / 張浩維攝）

李家超歡迎夏寶龍再次來港考察調研

政府昨天（21日）發聲明指，行政長官李家超熱烈歡迎夏寶龍再次來港考察調研，感謝中央對香港的關心和重視。特區政府正加緊各項預備工作，確保考察調研順利。李家超周二（20日）出席行政會議前見記者回應夏寶龍訪港，提到中央官員一直非常關心和了解香港，並多次強調非常重視香港發展經濟、改善民生，特區政府不時向中央匯報香港在經濟發展和民生方面的措施。