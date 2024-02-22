夏寶龍訪港｜抵港調研考察7天　料稍後赴政府總部接見港府官員

港澳辦公室主任夏寶龍今天（22日）至下周三（28日）訪港考察調研7天，了解香港經濟發展、地區治理等情況，夏寶龍早上由北京抵港。行政長官李家超、政務司司長陳國基、運輸及物流局局長林世雄提前到達機場迎接夏寶龍落機，夏寶龍先參觀機場一帶，之後預料到政府總部聽取官員匯報工作。



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今天（22日）早上大約10時45分，行政長官李家超、運輸及物流局局長林世雄的車隊到達機場，迎接夏寶龍落機。（李宇婷攝）

李家超提前到機場預備迎接夏寶龍

夏寶龍今天（22日）早上11時許由北京飛抵本港，10時45分左右，行政長官李家超、政務司司長陳國基、運輸及物流局局長林世雄到達機場，迎接夏寶龍落機。機場一號檢查閘外，警方設置記者區，大批警員在埸把守，保安嚴密。

夏寶龍抵港後先參觀機場一帶

夏寶龍參觀機場一帶之後，中午大約12時15分，乘坐小巴離開機場，他向在場傳媒揮手，坐在夏寶龍旁邊的是李家超，同車的包括港澳辦副主任王靈桂、中聯辦主任鄭雁雄、機管局主席蘇澤光等。

夏寶龍參觀機場一帶之後，中午大約12時15分，乘坐小巴離開機場，他向在場傳媒揮手。（李宇婷攝）

夏寶龍下午到政總聽取匯報

據了解夏寶龍下午到政府總部聽取政府匯報工作，包括財金官員講解經濟情況，晚上到禮賓府出席晚宴。夏寶龍在港考察調研期間，據悉亦會與行政會議成員、立法會議員和區議員見面，也可能會落區視察。

《香港01》中午12時到政總外視察，發現政總外圍已有約20名警察巡視，往立法會的天橋上亦有警察駐守，更有警員截停沿途市民。警方表示，為確保順利進行，警隊加強部署，包括派出反恐特勤隊連同裝甲車「劍齒虎」於不同地點進行不定時的高姿態反恐巡邏，隨時候命。

4月18日，國務院港澳辦主任夏寶龍完成考察行程預備離港，抵達機場時向傳媒揮手。（資料圖片 / 張浩維攝）

李家超歡迎夏寶龍再次來港考察調研

政府昨天（21日）發聲明指，行政長官李家超熱烈歡迎夏寶龍再次來港考察調研，感謝中央對香港的關心和重視。特區政府正加緊各項預備工作，確保考察調研順利。李家超周二（20日）出席行政會議前見記者回應夏寶龍訪港，提到中央官員一直非常關心和了解香港，並多次強調非常重視香港發展經濟、改善民生，特區政府不時向中央匯報香港在經濟發展和民生方面的措施。