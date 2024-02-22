夏寶龍訪港｜陳國基：夏寶龍肯定和認可官員工作　對香港充滿信心

港澳辦主任夏寶龍今日（22日）起訪港7日考察調研，他先參觀香港機場，下午到政府總部聽取官員匯報工作，以及財金官員講解經濟情況。政務司司長陳國基會後表示，官員向夏寶龍介紹本港民生、經濟、地區治理、23條立法等工作，「對我哋呢屆官員工作，係好肯定同好認可嘅。」



他又說，夏寶龍對香港高水平安全及高質量發展充滿信心，並寄予厚望，特區政府會持續加強地區治安、社福服務、關愛探訪、課後託管等，以實際行動回應廣大市民，尤其基層的急難愁昐。



夏寶龍今天（2月22日）下午到政府總部聽取官員匯報，政務司司長陳國基會後表示，官員向夏寶龍介紹本港民生、經濟、地區治理、23條立法等工作。（盧翊銘攝）

陳國基：夏寶龍訪港反映中央對香港的關心、重視和支持

夏寶龍與特區政府主要官員、常任秘書長等交流約兩小時，陳國基會後會見傳媒時表示，夏寶龍今天早上抵港，即日起留港至2月28日，主要希望了解香港經濟發展、地區治理等不同方面的最新情況。他表示，特區政府熱烈歡迎夏寶龍訪港，今次行程是歷來最長，充分反映中央對香港的關心、重視和支持，夏寶龍上午考察了香港國際機場，下午來到政府總部，與特首李家超、主要官員、常任秘書長一同出席交流會。

陳國基說，對夏寶龍訪港有幾點體會，第一，今年是中國成立75周年，是實現十四五規劃目標任務的關鍵一年，中央一直全力支持香港發揮自身優勢，更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定，龍年一開始夏寶龍便來港，親自聽取和了解特區政府，聯同社會各界，於各方面，推動香港由治及興過程中的成果、計劃，具有標誌性意義。

夏寶龍今天（2月22日）下午到政府總部聽取官員匯報，政務司司長陳國基會後表示，官員向夏寶龍介紹本港民生、經濟、地區治理、23條立法等工作。（盧翊銘攝）

夏寶龍對香港高質量發展充滿信心、寄予厚望

第二，陳國基說夏寶龍與官員深入淺出座談交流，涵蓋了特區多方面發展，包括經濟發展、地區治理議題，氣氛相當熱烈，感受到夏寶龍對香港事務非常關心和熟悉，亦都對香港貫徹高水平安全及高質量發展充滿信心，亦都是寄予厚望。他表示與夏寶龍交流後更加堅定信念，特區政府一定會聯同社會各界，由維護國家安全，包括政府要完成基本法23條立法，以至全力發展經濟改善民生，都要敢於擔當，善作善成，亦都要全方位將愛國者治港優勢轉化為治理效能，確保一國兩制實踐行穩致遠，令香港市民安居樂業，經濟百業興旺。

夏寶龍今天（2月22日）下午到政府總部聽取官員匯報，政務司司長陳國基會後表示，官員向夏寶龍介紹本港民生、經濟、地區治理、23條立法等工作。（盧翊銘攝）

夏寶龍重視地區治理 陳國基：會加強治安、社福服務等

第三，陳國基說完善地區治理是夏寶龍很重視的一環，除著第七屆區議會和關愛隊投入運作，地區層面全面落實愛國者治港，特區政府一定通過各治理板塊，貫徹下情上達、上情下達，除了不斷完善地區設施、衛生環境、社區客廳等硬件，亦都持續加強地區治安、社福服務、關愛探訪、課後託管等軟件，以實際行動回應廣大市民，尤其基層老伯姓的急難愁昐，要建設更團結更美好的香港。未來數天夏寶龍的考察，陳國基表示特區政府會做好安排，確保暢順。

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陳國基：向夏寶龍介紹23條立法 夏寶龍非常認可政府工作

被問到有指夏寶龍此行將會晤律師會、商會，會否是想聽取23條立法的意見；中央如何看待特區政府處理房屋問題？陳國基指，官員向夏寶龍介紹有民生、經濟、地區治理等方面工作，都有包括23條立法，「夏主任對呢屆特區政府工作非常認可，亦都係肯定嘅，佢對我哋亦都講咗好多鼓勵性說話啦，亦都叫我哋繼續團結一致，努力為香港市民做到最好」，他表示夏寶龍此行會會見不同界別人士，加深他對香港的了解，反映中央及夏寶龍對特區政府重視及對市民關心。

放寬自由行進展？陳國基：很快於適當時候會公佈

被問到23條立法會否聽取意見，放寬自由行有何進展？陳國基指對於優惠香港的政策，一直與中央保持聯絡討論，相信很快於適當時候會公佈。他又說，夏寶龍在會上鼓勵所有官員，「對我哋呢屆官員工作，係好肯定同好認可嘅。」