夏寶龍訪港｜晤立會議員　李慧琼：關注經濟發展　有同僚提北都

中共中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍今早與立法會主席、財會內會和十八個事務委員會正副主席會晤。人大常委、內委會主席李慧琼會後稱，夏寶龍關心本港經濟發展。經民聯議員、教育事務委員會主席梁美芬則指，夏寶龍讓議員在涉本港發展方面提意見。



李慧琼晤夏寶龍後指對方十分關注本港經濟發展（歐嘉樂攝）

李慧琼在會晤後稱，夏寶龍在會上表達中央對香港的關心，本次考察非常關心香港經濟發展情況，部分議員有機會表達香港情況，有提及愛國主義教育、北部都會區發展、23條立法等，對香港未來發展充滿信心。

她續稱，議員就不同議題發言，她自己談及愛國主義教育，希望進一步在重要時節開放軍營，讓中小學生知道國家發展。她指本次會面的感受深，夏寶龍重申中央對香港的支持，讓她充滿信心。

對於立法會議員工作表現評價，經民聯議員、發展事務委員會主席盧偉國表示不能引述，但每次與夏寶龍交流很暖心，議員不會低估香港面對的經濟民生挑戰，夏寶龍有談及鼓舞的說話。

同是經民聯的議員、教育事務委員會主席梁美芬稱，會晤內容不能互不引述，但形容今次會面是打氣。她又稱，在涉展方面，夏主任讓議員努力提出意見。她說，雖然香港有經濟困難，但議員在會後充滿信心，社會要團結一致。