夏寶龍訪港｜第三日走入社區　先到坑口飲早茶　多名警員附近駐守

中共中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍今（24日）展開訪港第三日行程。夏寶龍早上去到坑口南豐廣場「稻香．茶居」飲早茶。該酒樓一般於早上7時營業，記者於早上7時半到達時，酒樓仍然落閘，另有警員帶同警犬在酒樓內部署，有店員表示要早上11時才可以入內飲茶。



夏寶龍於車上向現場傳媒及市民揮手。（黃浩謙攝）

行程一：到坑口酒樓飲早茶



夏寳龍周四（22日）起訪港七日，他今日繼續其考察行程，第一站是位於坑口南豐廣場「稻香．茶居」飲早茶。早上8時22分，多輛旅遊巴駛至並進入商場，夏寶龍於車上向現場傳媒及市民揮手，並聯同特首李家超、民政及青年事務局局長麥美娟及副局長梁宏正一行人到酒樓用膳。

根據領展網站資料，該酒樓一般於早上7時營業，惟記者於早上7時半到達時，酒樓仍然拉閘，另有警員帶同警犬在酒樓內部署。

職員稱顧客早上11時方可入內 茶客轉場

酒樓門外有茶客今早8時前到達，留意到酒樓落閘，上前向店員查問，得悉夏寶龍會前來時稱「唔係吖嘛，嚟我哋依度」。有店員表示，顧客要早上11時才可以入內飲茶。相關茶客其後表示，轉往坑口明德邨飲茶。另外，記者由地鐵站前往南豐廣場時，見到沿路有多名警員在附近駐守。

夏寶龍早上先到坑口一間酒樓飲茶。（黃浩謙攝）