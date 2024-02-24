夏寶龍訪港｜第三日走入社區　視察郊野公園讚獅子山：「好棒！」

中共中央港澳辦、國務院港澳辦主任夏寶龍今（24日）展開訪港第三日行程。他今日行程緊湊，大約在下午二時十五分，到達獅子山郊野公園展開第4個行程，而過去也較少安排北京官員視察郊野公園。有記者問夏寶龍獅子山怎麼樣，美不美？夏豎姆指回應稱：「好棒！」



夏寶龍到郊野公園前，於中午十二時到達西貢海鮮街勝記海鮮酒家午膳，他下車時有多人列隊迎接，當中包括十八區民政專員。夏寶龍落車後有與眾人握手。



而今早較早時候，夏寶龍去到坑口南豐廣場「稻香．茶居」飲早茶。該酒樓一般於早上7時營業，記者於早上7時半到達時，酒樓仍然落閘，另有警員帶同警犬在酒樓內部署，有店員表示要早上11時才可以入內飲茶。



夏寶龍一行人飲過早茶後，早上十時前已轉抵將軍澳政府綜合大樓。據了解，夏寶龍會在此和區議員見面，預料會面大約一個半小時。夏寶龍大約於十一時半離開，登車後仍不斷向附近市民揮手和抱拳打招呼。



夏寶龍於車上向現場傳媒及市民揮手。（黃浩謙攝）

行程一：到坑口酒樓飲早茶



夏寳龍周四（22日）起訪港七日，他今日繼續其考察行程，第一站是位於坑口南豐廣場「稻香．茶居」飲早茶。早上8時22分，多輛旅遊巴駛至並進入商場，夏寶龍於車上向現場傳媒及市民揮手，並聯同特首李家超、民政及青年事務局局長麥美娟及副局長梁宏正一行人到酒樓用膳。

根據領展網站資料，該酒樓一般於早上7時營業，惟記者於早上7時半到達時，酒樓仍然拉閘，另有警員帶同警犬在酒樓內部署。

職員稱顧客早上11時方可入內 茶客轉場

酒樓門外有茶客今早8時前到達，留意到酒樓落閘，上前向店員查問，得悉夏寶龍會前來時稱「唔係吖嘛，嚟我哋依度」。有店員表示，顧客要早上11時才可以入內飲茶。相關茶客其後表示，轉往坑口明德邨飲茶。另外，記者由地鐵站前往南豐廣場時，見到沿路有多名警員在附近駐守。

夏寶龍離開時未有發表講話，只是抱拳向傳媒打招呼。

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行程二：到將軍澳政府綜合大樓會區議員



夏寶龍一行在早上十時前轉抵將軍澳政府綜合大樓，據悉是與區議員會面。夏寶龍於早上大約11時45分離開，離開時向傳媒揮手，登上小巴後仍不時向窗外揮手或抱拳打招呼。

夏寶龍與區議員會面後離開時，向傳媒揮手（李宇婷攝）

夏寶龍一行人已轉抵西貢政府綜合大樓（李宇婷攝）

行程三：到西貢海鮮街午膳



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18區民政專員列隊恭迎

夏寶龍近中午12時到埗西貢海鮮街勝記海鮮酒家，其落車時有多人列隊迎接，當中包括十八區民政專員。夏寶龍落車後有與眾人握手。

及至下午大約一時四十五分，夏寶龍一行人乘車離開西貢。

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夏寶龍一行在餐廳逗留近兩小時後離開，離開餐廳時亦有向傳媒揮手，現場有掌聲歡送。夏寶龍其後登上旅遊車，在車上與特首李家超交談。

有勝記餐廳職員指，很榮幸夏寶龍可以來到，至於菜式方面，她則表示「都係食普通菜式」，又指菜式都有經過審批。（黃浩謙攝）

有餐廳員工表示，很榮幸夏寶龍可以來到。菜式方面，她則表示「都係食普通菜式」，又指菜式有經過審批。

行程四：視察獅子山郊野公園



訪郊野公園 安排較罕見

離開西貢後，夏寶龍大約於下午二時十五分抵達獅子山郊野公園，而到訪郊野公園也是過去中央官員訪港時較罕見的安排。他抵埗後先與到場等候的官員包括文化體育及旅遊局局長楊潤雄、文體局常秘黃智祖及康文署署長劉明光等合照留念。之後便開始視察行程，見到楊潤雄一直在進行講解。

有傳媒問夏寶龍獅子山怎麼樣，美不美？夏寶龍豎姆指回應稱：「好棒！」