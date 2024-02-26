夏寶龍訪港｜晤金融業　許正宇引述：做好互聯互通、說好香港故事

港澳辦主任夏寶龍訪港第五日，繼續留在政府總部會見各界。今天（26日）早上先與金融、銀行、證券界代表和監管機構代表會面，了解香港金融發展及市場狀況等。有份出席的財經事務及庫務局局長許正宇會後指，夏寶龍重申央重視本港金融中心地位，叮囑業界做好互聯互通、做大人離岸民幣市場，又鼓勵業界在自身業務層面說好香港故事。



華誠證券主席兼董事總經理李細燕會後形容，會上氣氛良好，金融業界代表向夏寶龍反映業界情況。



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金管局總裁余偉文、證監會行政總裁梁鳳儀、金融發展局主席李律仁等人也有份出席會面。夏寶龍與金融界代表的會面歷時約兩小時後離開政府總部，他登上專車後透過車窗與傳媒大力揮手道別。

許正宇會見傳媒時表示，會上整體上有很多時間予業界表達意見，夏寶龍有表達對香港作為國際金融中心的重視，期望大家做好市場，做好互聯互通，做大離岸人民幣市場。他指，今次座談會與會者來自證券、金融、本地中資、外資代表，認為代表性充足。

夏寶龍鼓勵業界說好香港故事

許正宇透露，會上業界代表匯報了香港金融市場發展情況。他又指，會上夏寶龍提到香港與國家的關係，及肯定香港對國家的貢獻，夏寶龍更鼓勵業界從不同層面說好香港故事，「用事實說話」。

許正宇又指，業界有共識《基本法》第23條立法對本地市場有正面影響。

夏寶龍今天早上10時半到達政府總部會晤金融、銀行、證券界和監管機構代表，陪同的包括行政長官李家超、財政司司長陳茂波、財經事務及庫務局局長許正宇等，夏寶龍向傳媒揮手後步入西翼會議廳。

會議開始前一小時，參與會面的代表已陸續抵達，包括金管局總裁余偉文、證監會行政總裁梁鳳儀、金融發展局主席李律仁、金銀業貿易場理事長張德熙、香港投資基金公會行政總裁黃王慈明、銀行學會行政總裁梁嘉麗、東亞銀行聯席行政總裁李民橋、香港會計師公會副會長歐振興、香港董事學會行政總裁徐尉玲、香港證券學會代表、華誠證券主席兼董事總經理李細燕等人陸續到場。

夏寶龍連日來訪港行程主要與各界人士會面，了解香港情況，包括商界、法律界、新聞界、立法會事務委員會正副主席、行政會議成員等。