夏寶龍訪港｜會晤金融界代表 余偉文、梁鳳儀、李民橋等人出席
撰文：文睿
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港澳辦主任夏寶龍訪港第五日，繼續留在政府總部會見各界。今天（26日）早上先與金融、銀行、證券界代表會面，了解香港金融發展及市場狀況等。出席的包括金管局總裁余偉文、證監會行政總裁梁鳳儀、金融發展局主席李律仁等人。
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夏寶龍今天早上10時半到達政府總部會晤金融、銀行、證券、會計界，陪同的包括行政長官李家超、財政司司長陳茂波、財經事務及庫務局局長許正宇等，夏寶龍向傳媒揮手後步入西翼會議廳。
會議開始前一小時，參與會面的代表已陸續抵達，包括金管局總裁余偉文、證監會行政總裁梁鳳儀、金融發展局主席李律仁、金銀業貿易場理事長張德熙、香港投資基金公會行政總裁黃王慈明、銀行學會行政總裁梁嘉麗、東亞銀行聯席行政總裁李民橋、香港會計師公會副會長歐振興、香港董事學會行政總裁徐尉玲、香港證券學會代表、華誠證券主席兼董事總經理李細燕等人陸續到場。
夏寶龍連日來訪港行程主要與各界人士會面，了解香港情況，包括商界、法律界、新聞界、立法會事務委員會正副主席、行政會議成員等。
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