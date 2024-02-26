夏寶龍訪港｜夏寶龍晤外商稱對香港優勢有信心　投資及財產受保障

港澳辦主任夏寶龍訪港第五天，今日（26日）先後與金融界、外商、地區團體等代表會面，行政長官李家超聯同外國商會在會後見記者，他指，會上提及如何協助外國企業進入大灣區，推動區域合作、旅遊業發展等。



有份出席的香港總商會主席阮蘇少湄引述夏寶龍表示，對香港多方面優勢有信心，在香港投資及財產都受到保障，中央亦會有不少優惠政策推動香港發展。



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李家超：與夏寶龍談及如何協助外資進入大灣區

夏寶龍到政府總部與外國商會及外資會晤，陪同出席的包括行政長官李家超，李家超會後聯同香港總商會主席阮蘇少湄等代表見記者。李家超表示夏寶龍與香港及外國商會舉行座談會，他稱主要想了解香港營商情況，過去會見了金融界等人士，今天更與40多位商會代表會晤，談及如何協助外國企業、人士進入大灣區，推動區域合作、旅遊業發展，以及如何吸引外資、把握香港教育等優勢等。

港澳辦主任夏寶龍訪港第五天，2月26日先後與金融界、外商、地區團體等代表會面，行政長官李家超聯同外國商會在會後見記者。（蘇煒然攝）

李家超：香港會堅持國際城市的地位

李家超重申，國家的調研組十分重視香港外國商會意見，香港會堅持國際城市的地位，發揮背靠祖國、聯通國際的優勢，又說香港有良好的優勢，例如司法制度等，令香港與國際主要商業社會的司法制度直接聯繫。

李家超舉出多項數據說明香港營商及投資市場吸引力依舊，包括2022年香港成為外來投資第四經濟體；去年香港初創企業較2022年增加，創歷史新高；英國來港的企業增加三成，企業投資金額按年增加三倍，相關企業在香港投資逾616億港元等。

與夏寶龍談及23條？李家超：與會者均支持立法

被問到會上有否提及《基本法》第23條立法，李家超表示，夏寶龍今次考察調研，經濟發展及地區治理是主要議題，活動亦是按此目標安排，與會者主要談及經濟發展，如何在經貿合作上令香港發展更好，或者如何協助外商到大灣區拓展商機，有商會提及23條立法，均是表達支持23條，稱其他國家都國家安全法律，形容外商很理解為何立法。

港澳辦主任夏寶龍訪港第五天，2月26日先後與金融界、外商、地區團體等代表會面，行政長官李家超聯同外國商會在會後見記者，左為香港總商會主席阮蘇少湄。（文睿攝）

夏寶龍對香港優勢有信心 投資及財產均受保障

阮蘇少湄表示，會上與夏寶龍真誠交流，透露夏寶龍在會上十分關心香港，引述夏寶龍指對香港多方面優勢有信心，在香港投資及財產都受到保障。夏寶龍在會上亦引述國家主席習近平指一國兩制行之有效，會長期保持，中央亦會有不少優惠政策推動香港發展，「我都相信香港明天會更好」。

她指香港經濟近年面對困難，即使香港在一國兩制下有不少優勢，但都應加倍努力，擴展現有優勢。同時，她認為香港商界亦應轉型以面對競爭，大灣區有更多發展潛力，與會者亦在會上分享有關便利外國商會到大灣區發展等的政策。

港澳辦主任夏寶龍訪港第五天，2月26日先後與金融界、外商、地區團體等代表會面，行政長官李家超聯同外國商會在會後見記者，中間為港澳馬來西亞商會會長顏溪俊。（文睿攝）

奧地利商會：期待香港可助外國企業赴大灣區發展

港澳馬來西亞商會會長顏溪俊表示，馬來西亞商會期待在中國和香港有更多商業發展、合作，他指雖然香港的航空業恢復僅六成，但樂見港府積極與各界商會接觸。

香港澳門奧地利商會主席Wilhelm Brauner表示，感謝有機會與夏寶龍會面，他指在會上提到有關外資、外國人來到大灣區營商、交往的限制，期待未來香港可協助外國企業及人士進入大灣區發展。他又分享，有三、四年未訪港的外國朋友重臨香港前，仍對香港情況感到憂慮，但外國朋友最後來到香港後，立即對港改觀。