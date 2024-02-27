夏寶龍訪港｜連續兩年與政界「小圍」吃早餐 湯家驊首獲邀參與
撰文：潘耀昇
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正訪港考察的港澳辦主任夏寶龍，昨天（26日）與多名政界人士「小圍」12人吃早餐，包括兩名全國人大前常委范徐麗泰和譚耀宗、兩名基本法委員會前副主任梁愛詩和譚惠珠，以及首次參與的民主思路召集人、行政會議成員湯家驊等。港澳辦表示，夏寶龍在早餐會上「就此次考察調研問題交流」。
人大前常委、基委會前副主任獲邀 湯家驊首次參與
根據港澳辦相片所見，出席早餐會坐在夏寶龍兩側的是全國人大前常委范徐麗泰、基本法委員會前副主任梁愛詩，同枱的包括全國人大前常委譚耀宗、基本法委員會前副主任譚惠珠、港區全國政協前委員、「美心太子女」伍淑清，以及民主思路召集人、行政會議成員湯家驊等，港澳辦副主任王靈桂亦陪同出席。港澳辦發稿提到夏寶龍與香港「有關代表人士」見面，並就今次考察調研問題交流，沒有詳細透露交流內容。
范徐麗泰、梁愛詩、譚惠珠連續兩年與夏寶龍吃早餐
夏寶龍去年4月訪港期間，亦都與多名政界人士「小圍」10人吃早餐，其中，范徐麗泰、梁愛詩、譚惠珠更是連續兩年獲邀與夏寶龍共晉早餐，不過，去年有出席早餐會的行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀、時任外交部駐港特派員公署特派員、現任中聯辦副主任劉光源，以及中華海外聯誼會理事包文駿，今年都不在早餐會席上。
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